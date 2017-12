À vos Rôtissoires

C’est décidé, la traditionnelle dinde de Noël sera de retour au menu cette année... Il est donc temps de magasiner votre accessoire de cuisine.

La costaude

Photo courtoisie

Cette rôtissoire Granite Ware, fabriquée en acier au carbone, absorbe et distribue uniformément et ­rapidement la chaleur, tandis que sa surface foncée réduit le temps de cuisson. Mesurant 19 pouces, elle pourra accueillir une volaille de grande taille. ­Antiadhésive et non poreuse, elle est facile à nettoyer, ne raye pas et va au ­lave-­vaisselle.

La polyvalente

Photo courtoisie

La rôtissoire en acier inoxydable Cristel (43 cm x 13 cm x 33 cm) est équipée d’une grille-­berceau réglable et rabattable qui s’adapte à la cuisson de différentes pièces de viande, pas seulement la dinde ! ­Gageons qu’elle sera souvent sollicitée pendant le temps des Fêtes !

La rectangulaire

Photo courtoisie

La rôtissoire Thinkkitchen (16 po x 11 po x 3 po) et sa grille amovible permettent de cuire la dinde en position relevée, de façon à ce que le gras qui s’échappe de la volaille puisse s’écouler au fond du récipient. Elle est conçue en acier au carbone afin d’assurer une ­distribution optimale de la chaleur et ses rebords ­retiennent le bouillon, qui pourra ensuite être dégraissé puis dégusté en sauce.

La 2 dans 1

Photo courtoisie

On dit de cette rôtissoire en acier inoxydable Paderno qu’elle est multifonctionnelle, parce que son couvercle encapsulé ­d’aluminium peut être utilisé sur le poêle ou dans tous les fours, pour faire cuire les légumes ­d’accompagnement, par exemple. De plus, sa grille amovible est dotée de poignées pliantes qui ­facilitent sa manipulation.

L’électrique

Photo courtoisie

Libérez de l’espace dans votre four et économisez de l’énergie en faisant cuire votre dinde de Noël dans cette ­rôtissoire électrique de marque Rival, offrant une plage de température de 150 °F à 450 °F. Dotée d’une grille à rôtir amovible en acier émaillé, cette rôtissoire peut accueillir une dinde pesant jusqu’à 23 livres.