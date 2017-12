BOISJOLI LATOUR, Florianne



À Lavaltrie, le 11 décembre 2017, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Florianne Boisjoli, épouse de M. Réal Latour.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, ses trois petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le lundi 18 décembre 2017 à compter de 10h au1220 RUE NOTRE-DAMELAVALTRIE450-586-1116 www.guilbault.infoLes funérailles seront célébrées lundi à 14h en l'église de Lavaltrie.