BOUCHARD, Marcel



À St-Jean-sur-Richelieu, le 12 décembre 2017, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Marcel Bouchard.Il laisse dans le deuil ses enfants, Gilles (feu Lucie; Judy), André (Doris), feu Lise, Diane (Robert), feu Ginette, Lynda, Pierre (feu Johanne), France (Lucien) et Manon (Martin), plusieurs petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 décembre 2017 de 13h30 à 16h30 au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier la Résidence Rivière Richelieu pour les bons soins prodigués.