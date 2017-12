Cœur de Pirate répond à ceux qui l’accusent d’être hautaine sur Twitter

Cœur de Pirate a répondu de la meilleure façon sur son Twitter jeudi dernier à des critiques qui l'accusent d’être une juge hautaine et prétentieuse au concours de chant Nouvelle Star.

Les spectateurs français n’y vont pas de main morte dans leurs propos concernant la chanteuse québécoise qui ne fait pas l’unanimité. À la caméra, celle derrière le succès «Crier tout bas» est énormément expressive et n'hésite pas à faire valoir son opinion aux candidats et aux autres juges de Nouvelle Star 2017, Nathalie Noennec, Dany Synthé et Benjamin Biolay.

À LIRE AUSSI : Cœur de pirate ne fait vraiment pas l'unanimité à la télé française

Béatrice Pirate ne se laisse toutefois pas rabaisser par les critiques et a décidé plutôt de répondre avec humour aux nombreuses accusations lancées dans sa direction.

Twitter : "OMG Coeur de pirate elle est tellement prétentieuse, tellement hautaine. Comment elle se la raconte."



Moi : Merde je suis encore sortie de chez moi en bas de pyjama. Bon c'est pas grave. — Coeur de pirate (@beatricepirate) 14 décembre 2017

Comme quoi, les apparences sont souvent trompeuses!