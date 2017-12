Gare de train de banlieue à Mirabel: le projet sur la table à dessin

La construction d’une gare de train de banlieue à Mirabel, dans les Laurentides, pourrait commencer dans moins d’un an alors que les plans et devis du projet seront réalisés à compter du printemps prochain, a appris le «24 Heures».

Ce projet majeur, auquel tient mordicus la Ville de Mirabel depuis plusieurs années, sera enfin mis sur la table à dessin grâce à un investissement gouvernemental de plus de 1,3 million $ qui sera annoncé vendredi matin.

La gare devrait être située sur des terrains acquis l’an dernier par la Ville de Mirabel. Ceux-ci sont situés le long de la rue Victor dans le secteur de Saint-Janvier, bien qu’il soit envisageable que le Réseau de transport métropolitain (RTM) opte pour un autre site.

Par ailleurs, les plans et devis étant réalisés en mars prochain, une première pelletée de terre peut ainsi être envisagée à une date rapprochée, soit à la fin de la prochaine année ou au début de 2019, une nouvelle qui réjouira assurément le maire de Mirabel, Jean Bouchard, qui a fait de ce projet l'un de ses chevaux de bataille au cours des dernières années.

Agriculteurs mécontents

Un immense stationnement incitatif et un quai d’embarquement devraient ainsi être construits dans une zone agricole, une situation qui a été grandement critiquée dans les dernières années par de nombreux producteurs agricoles qui craignaient que la présence d’une gare à cet endroit ne nuise à leur activité économique.

L’Union des producteurs agricoles (UPA) ainsi que différents groupes environnementaux craignent que ce projet contribue à l’étalement urbain et à la spéculation sur les meilleures terres agricoles du Québec. Ils comptent donc parmi les opposants à cette gare de train de banlieue de la ligne Saint-Jérôme.

25,7 millions $

Quatre élus provenant de Québec et d’Ottawa annonceront vendredi matin des investissements de près de 25,7 millions $ injectés principalement dans 15 projets du RTM ainsi que dans un projet de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

Ainsi, deux vélostations seront construites aux gares de trains de banlieue de Sainte-Thérèse et de Terrebonne d’ici mai 2018 au coût de plus de 1,5 million $ et des bâtiments de services comprenant une aire d’attente, une billetterie extérieure et une station de réparation pour vélos seront construits dans le réseau du RTM, qui gère les gares de trains de banlieue et plusieurs lignes d’autobus en périphérie de Montréal.

Horaires planifiés

L’application mobile Chrono sera également bonifiée afin de permettre aux usagers des trains de banlieue et des autobus du RTM d’être en mesure de planifier leurs déplacements sans avoir accès au réseau mobile, a indiqué au «24 Heures» la porte-parole de l’ARTM, Fanie St-Pierre.

«On veut développer des fonctionnalités qui sont internes au réseau sans avoir de Wi-Fi. On pourra planifier nos trajets sans avoir de données mobiles», a-t-elle expliqué.