Jason Kenney fera son entrée à l’Assemblée législative de l’Alberta

CALGARY | L’ancien ministre fédéral, Jason Kenney, a été élu, jeudi, en tant que député de la circonscription de Calgary-Lougheed, faisant ainsi son entrée à l’Assemblée législative de l’Alberta.

Élu chef du Parti conservateur uni le 28 octobre dernier, Kenney attendait avec impatience cette élection partielle afin de pouvoir défendre les lignes de son parti à l’Assemblée législative afin de préparer l’élection provinciale qui aura lieu en 2019.

Kenney, qui a été ministre de la Défense nationale et de la Citoyenneté, des Ressources humaines et du Développement des compétences et de l’Immigration sous la bannière conservatrice à la Chambre des Communes, a obtenu plus de 70% des voix.

Le néo-démocrate Phillip van der Merwe a terminé deuxième avec 17% des suffrages. Le Nouveau Parti démocratique de l’Alberta est au pouvoir alors que Rachel Notley a été élue première ministre le 24 mai 2015.

D’ailleurs pendant son discours de victoire, Kenney s’est adressé à sa rivale «Madame la première ministre, j’ai hâte de vous rencontrer à l’Assemblée législative.»

Le Parti conservateur uni est une formation politique née de la fusion des deux principaux partis de la droite albertaine, soit le parti Wildrose et le Parti progressiste conservateur de l’Alberta survenue plus tôt cette année.