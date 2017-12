L'Armada gâche la fête à Drummondville

C’est Rémy Anglehart qui a ouvert la marque après seulement six minutes de jeu. Anglehart a conclu sa soirée de travail avec une récolte de deux buts, en plus d’avoir écopé de deux minutes de pénalité. C’est lui qui a marqué le but de la victoire, lors d’un désavantage numérique, au deuxième tiers.