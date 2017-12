Le col roulé de Plekanec...

« Je jouerai avec un col roulé, mais uniquement pour cette rencontre, a précisé Drouin. Même si je devais marquer six buts lors de ce classique du centenaire, je ne porterai pas un col roulé pour un match au Centre Bell. C’est la marque de commerce de Pleky et nous rions pas mal de lui en ce moment. »

« J’ai essayé un camouflage de ninja pour me protéger le visage sous mon casque et j’ai porté le col roulé, comme Plekanec, a renchéri Byron. Mais je n’ai pas aimé ça du tout. Je chercherai un chandail chaud, mais sans qu’il monte sur mon cou. »

« Je suis fier de participer à cet événement, a souligné Price qui portait un chapeau de cowboy noir dans le vestiaire de l’équipe adverse. Tu n’as pas la chance de jouer souvent des rencontres semblables. J’espère en profiter le plus possible. »

« La rondelle sera plus difficile à attraper puisque ma mitaine sera un peu gelée, a précisé le numéro 31. Mais je voudrai garder les choses le plus simple possible. La perception sera aussi différente puisque les gradins sont plus loin. »