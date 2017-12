Le prince Harry épousera Meghan Markle le 19 mai à Londres

Londres | Le prince Harry épousera sa fiancée, l’actrice américaine Meghan Markle, le samedi 19 mai à la chapelle Saint George du château de Windsor, à l’ouest de Londres, a annoncé vendredi le palais de Kensington.

Les fiançailles de Harry, 33 ans, avec Meghan Markle, 36 ans, divorcée, avaient été annoncées le 28 novembre.

«Sa Majesté le prince Henry de Galles et Mademoiselle Meghan Markle se marieront le 19 mai 2018», a indiqué le palais de Kensington dans un communiqué.

Le couple se fréquente depuis plus de seize mois et a emménagé dans un cottage du palais de Kensington, où habitent le prince William, son épouse Kate et leurs deux enfants.

Le 1er décembre, Harry et Meghan avaient reçu un accueil enthousiaste à Nottingham (centre de l’Angleterre) pour leur première visite officielle après l’annonce de leur futur mariage.

La promise du prince va passer Noël avec la famille royale, une première pour une fiancée, à Sandrigham, propriété de la reine Elizabeth II située dans le Norfolk (est de l’Angleterre).

En vue de son mariage, l’actrice, surtout connue pour son rôle dans la série Suits, va être baptisée et confirmée selon le rite anglican.

Elle a aussi prévu de prendre la nationalité britannique, un processus pouvant prendre plusieurs années, et décidé de renoncer à sa carrière ainsi qu’à son engagement auprès de l’ONU, où elle militait pour les droits des femmes, pour se consacrer aux activités caritatives de la famille royale.

Meghan deviendra notamment marraine de la Royal Foundation après son mariage, aux côtés de son époux, du prince William et de sa femme Kate