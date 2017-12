Québec annonce une aide de 44 M$ pour moderniser l'industrie du taxi

Le gouvernement a annoncé ce matin une aide de 44 M$ pour moderniser l'industrie du taxi au Québec.

Le ministre des Transports André Fortin s'est déplacé dans une salle à Saint-Michel, dans le nord de Montréal, devant une centaine de chauffeurs de taxi pour faire son annonce.

«Le monde change, les clients sont de plus en plus exigeants et l'industrie doit s'adapter. Le gouvernement a pris l'engagement de vous aider», a dit le ministre.

Le programme d'aide s'étalera sur cinq ans et favorisera l'acquisition d'outils technologiques, l'achat de véhicules électriques, un meilleur accès pour les personnes à mobilité réduite et le développement d'une image de marque partout au Québec.

Par ailleurs, le ministre a annoncé qu'un comité est formé pour discuter de l'épineuse question des compensations liées à la perte de valeur de permis de taxis depuis l'arrivée de Uber.

Ce groupe de travail regroupant les ministères des Finances et des Transports, ainsi que des représentants de l'industrie du taxi, produira un rapport en février avant le dépôt du prochain budget provincial.

Plus de détails à venir...