Rage au volant: Roberto Rego Bulhoes pourrait avoir fait une autre victime en septembre

Le père de famille accusé de rage au volant après sa course folle de 20 kilomètres entre Montréal et Longueuil, samedi, pourrait être lié à un autre événement similaire survenu dans Lanaudière à la fin septembre.

C’est du moins ce que croit la Sûreté du Québec (SQ), qui souhaite retrouver la femme qui aurait été bousculée par un automobiliste le 28 septembre dernier, vers 8 h, à Saint-Jean-de-Matha.

Au cours de cette matinée, la femme circulait dans une zone scolaire à proximité de la rue Lessard lorsqu’elle aurait été dépassée de façon dangereuse par un véhicule de marque Mazda 5.

«Le conducteur de ce véhicule se serait ensuite immobilisé dans le stationnement de la garderie et le témoin serait allé l’interpeller afin de lui faire part de sa conduite dangereuse. L’homme aurait bousculé cette femme et une tierce personne se serait interposée entre eux», a indiqué la sergente Ingrid Asselin, porte-parole de la SQ.

Certains éléments d’enquête font croire à la SQ que le conducteur ayant bousculé la femme pourrait être Roberto Rego Bulhoes.

La SQ invite donc cette témoin à communiquer avec sa Centrale de l’information criminelle, au 1 800 659-4264.

Bulhoes, 40 ans, de Saint-Félix-de-Valois, a été arrêté samedi au terme d’une course folle ayant débuté sur l’autoroute 40, à Montréal.

Avec ses quatre enfants à bord, Bulhoes aurait d’abord percuté un VUS à la hauteur du boulevard Henri-Bourassa, puis au moins un autre véhicule près de l’avenue Marien.

Le conducteur du VUS se serait alors lancé à la poursuite de Bulhoes et les deux automobilistes enragés se seraient dépassé l’un et l’autre jusqu’à ce qu’ils entrent à nouveau en collision à la sortie du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, une quinzaine de kilomètres plus loin.

La fourgonnette de Bulhoes a finalement terminé sa course contre un muret de l’autoroute 20 Ouest à Longueuil, à la hauteur du boulevard Roland-Therrien, où il a été arrêté.

Roberto Rego Bulhoes fait face à des accusations d’avoir omis de s’arrêter sur les lieux d’un accident, de conduite dangereuse et de méfaits sur des véhicules.

Il devra aussi répondre à des accusations de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic, puisque du cannabis et du haschich ont été trouvés dans sa fourgonnette au moment de son arrestation.