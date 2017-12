Nouvel album Revival d'Eminem: comment faire de la musique en robe de chambre

Eminem a dévoilé vendredi son nouvel album Revival sur les différentes plateformes d’écoute de musique en ligne.

Dès la première écoute, vous comprendrez toutefois que Revival n’a pas grand-chose de nouveau...

Quelques séquences où il augmente le débit, quelques flèches lancées vers le président Trump et, surtout, plusieurs chansons où, encore et encore, Marshall Mathers se pose en victime.

«J’ai été un mauvais père, je n’ai pas été assez présent pour mes fans, je ne suis pas une bonne personne, j’ai été tellement absent.»

Seigneur, c’est un album de rap ou un condensé de toutes les saisons des Retrouvailles avec Claire Lamarche, que j’écoute?

Cette tendance à se poser en victime était intéressante venant d’un artiste établi, lorsqu’il avait effectué un retour après Relapse, mais c’est depuis Recovery qu’Eminem se présente comme la plus méchante des créatures de l’être supérieur...

Certes, ses textes sont certainement plus enrichissants que les sottises que nous racontent les Migos de ce monde, mais ça sonne si faux.

On a compris, Marshall, on a fait le tour: change de cassette! Tes textes sonnent aussi faux qu’un gars saoul qui essaie de chanter Bohemian Rhapsody dans un karaoké à 2 h du matin.

Parce qu’il est adulé partout dans le monde, parce que règne autour de lui une aura qui ne disparaîtra jamais, parce qu’il a été précurseur de tant de choses dans le domaine, on l’écoute.

Mais soyons honnêtes: si n’importe quel autre membre de cette industrie réalisait un album comme celui-là, il serait relégué aux oubliettes plus rapidement qu’un chanteur amateur qui a échoué à La Voix.

Ce qui m’énerve, c’est la facilité. Quelques artistes de renom pour ratisser plus large (Ed Sheeran, Beyoncé, Alicia Keys), une ou deux chansons plus agressives pour tenter de plaire aux admirateurs de Slim Shady, quelques morceaux doux pour les plus jeunes et quelques critiques pour montrer qu’il est encore engagé.

Pour un homme qui a jadis dénoncé des choses aussi sérieuses et importantes que la violence faite aux femmes et la détresse psychologique des combattants, traiter Donald Trump de «bitch» dans une chanson sur trois me semble plutôt simplet.

Dans Revival, Marshall surfe à nouveau sur la vague d’amour inconditionnel de son public et tire un peu partout pour que chacune des personnes qui écoutent cet album finisse par se dire: «Je n’aime que quelques éléments, mais, après tout, ça reste Eminem.»

Quand tu sais que ton public va te vénérer, peu importe le contenu de ton album, pourquoi te casser la tête et sortir de la voie de la facilité?

Il n’y a pas de doute, Eminem est rendu ailleurs. Fut un temps où son objectif était de casser toutes les barrières et les standards qui se trouvaient sur son chemin, mais dorénavant, tout ce que souhaite le rappeur de 45 ans, c’est de ne pas sortir des vieilles pantoufles qu’il porte maintenant depuis plusieurs années.