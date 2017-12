Un chef hyperactif, mais prolifique

Daniel Vézina, un chef aimé et respecté au Québec, sera encore à la barre de l’émission Les Chefs, en 2018. Il est un chef hyperactif et prolifique avec ses émissions à Zeste, ses livres de recettes, ses produits gourmands, ses restaurants et son comptoir santé. Il s’implique même dans les menus de la compagnie aérienne Air Transat... Mais Daniel pense aussi à l’autre. « J’aimerais, dit-il, faire un projet social en Haïti ou en Afrique, ou, plus précisément, en Tanzanie. Je pourrais mettre à profit mes techniques de récupération alimentaire, que je développe depuis plusieurs années. Juste pour le plaisir de cuisiner pour des gens dans le besoin et, surtout, pour les aider à être autonomes. Je pense d’ailleurs à ceux qui ont du gibier dans leur congélateur et qui ne savent pas quoi faire avec. Voici une recette de tourte savoureuse, que vous aurez plaisir à refaire pour les Fêtes. »

Questionnaire gourmand

Présente-moi ton accessoire de cuisine fétiche et pourquoi l’avoir choisi.

J’ai une collection de cent cinquante coquetiers, de toutes sortes, de tous les styles. Cette passion me vient de mon père. Amputé de guerre, il était à la maison et il me faisait régulièrement des œufs avant d’aller à l’école. J’adore préparer toutes sortes de brouillades. On peut tout faire avec des œufs !

As-tu d’autres accessoires qui te facilitent la vie dans ta cuisine ?

J’ai surtout besoin d’un bon couteau et d’un fusil pour le maintenir affûté. C’est même devenu pour moi une façon de gâter ceux que j’aime à leur anniversaire. Je vais à la boutique Lucie Côté Cuisine, à Québec, et je leur achète un couteau et un fusil. Je sais qu’ils seront ainsi équipés à vie !

Pour toi, un repas et une soirée parfaite, c’est quoi ?

Lorsque je suis entouré des gens que j’aime (grand sourire). Je leur fais à manger pendant que je sirote un verre de champagne. Je suis un peu hyperactif, alors j’ai de la difficulté à me concentrer quand il y a plus de trois personnes à table. Il faut que je bouge, je fais des allers-retours à table et en cuisine. Les expressions des visages repus, les exclamations de réjouissance, les éclats de rire. Voir le bonheur dans les yeux des gens que j’aime me rend vraiment heureux !

Essaies-tu tes recettes avant de les servir à tes invités ?

J’ai créé beaucoup de recettes pendant que je cuisinais le week-end pour ma famille et mes amis. J’aime faire des gaspachos originaux. Puis un beau poulet rôti à la broche avec une sauce aux chanterelles, par exemple, et en dessert, de multiples sabayons concoctés avec des surplus de mon bar (vin de cassis des sœurs Monna, calvados, Fragoli, poiré, schnaps aux pêches, kirch) accompagnés du fruit composant la liqueur ou l’alcool.

Raconte-moi la réalisation culinaire dont tu es le plus fier.

Repas servis aux trente-quatre chefs d’État lors du sommet des Amériques en 2001. Un repas mémorable à la citadelle de Québec avec toute la brigade du Laurie Raphaël. Je me souviens que la demande inattendue de biscuits au chocolat du président Bush nous a complètement déstabilisés pendant la mise en place. Mais tout s’est bien déroulé.

Dis-nous que tu rates les choses à l’occasion et qu’il t’est déjà arrivé de servir un plat complètement raté...

À l’occasion d’un repas pour des amis, à la maison, j’ai brûlé, voire calciné, trois poulets sur la broche qui ont pris feu ! J’ai changé les plans et nous avons mangé de bons steaks sur le BBQ. (rire)

Meilleure expérience culinaire à vie ?

J’ai lu l’article de votre journal sur Normand Laprise et lorsqu’il parlait du Japon... j’étais avec lui. Un après-midi, nous étions attablés dans un restaurant renommé de Tokyo et j’ai mangé pour la première fois du vrai bœuf de Kobe et des abalones (oreilles de mer). Fabuleux ! Sinon, avec mon fils Raphaël, nous étions, il y a quelques mois, à Monaco pour présenter notre cuisine. Ce fut un grand bonheur d’être avec lui et de travailler à quatre mains. C’est lui aujourd’hui qui dirige les cuisines du Laurie Raphaël, à Québec. Nous avons tout transformé, c’est carrément un nouveau restaurant ! Je suis très fier de son travail.

Ça sentait quoi chez toi, dans la cuisine, lorsque tu étais petit ?

Ça sentait le café, le bacon et les œufs frits que mon père me cuisinait.

As-tu un rêve culinaire ? Par exemple, un resto où tu souhaites aller, un projet culinaire, un vin rare à déguster... ?

La reconnaissance du métier, les appellations d’origine protégées et l’authenticité des recettes de chez nous me tiennent beaucoup à cœur pour faire reconnaître notre cuisine québécoise, ici et à l’extérieur de notre pays.

Livre de recettes préféré ?

Le livre de recettes que j’ai ouvert le plus souvent est sans conteste le Larousse gastronomique.

Son carnet d’adresses

♦ Tes restos préférés ?

Il me semble que la liste est longue en titi ! D’abord, les copains ! Normand Laprise à la Brasserie T et au Toqué et Marc Bolay à l’Auberge St-Gabriel. Aussi, Charles-Antoine Crête au Montréal Plaza, Martin Picard à la Cabane du Pied de cochon. Carlos et Jorge Ferrera au Fererra Café et au Vasco di Gamma. Mehdi au Marconi. David et Fred chez Joe Beef. J’ai essayé dernièrement : H4C, le Fantôme, Hogan et Beaufort, Torteria Lupitas dans le quartier Saint-Henri, Moleskin. Patrice Demers. Rose Ross et La Bête à Pain pour les brunchs. L’Enchanteur, petit bistro sans prétention. Nora Gray pour prendre un verre. Je suis aussi allé chez Musso avec mes chefs.

♦ Resto préféré pour sortir en tête-à-tête ?

Honnêtement, le premier nom qui me vient en tête est Laurie Raphaël de Québec et de Montréal. Le restaurant L’Initiale à Québec et le Toqué.

♦ Resto préféré pour tes sorties en groupe ?

La Cabane du Pied de cochon et au Foxy.

♦ Boutique gourmande préférée ?

J’adore faire les marchés extérieurs et les boutiques des routes gourmandes du Québec, comme le Vignoble des sœurs Monna, à l’île d’Orléans. Rencontrer les producteurs, c’est toujours formidable !

♦ Resto préféré à l’extérieur de Montréal ?

Chez Tora-ya ramen, une petite brasserie japonaise, sans prétention, sur la rue Saint-Joseph Ouest, à Québec. Un délice !

♦ Vin préféré ?

Champagne, Chablis, Meursault... Et le vin québécois pour la tourte, une suggestion de notre sommelière Liette Tremblay : Coteau Rougemont Le Grand Coteau ou Coteau Rougemont Versant Rouge.

♦ Produits culinaires chouchous ?

Chaque année, j’achète mes piments gorria chez mon ami Lino au marché Jean-Talon et je les suspens dans mon comptoir santé La serre, à Québec. Après les avoir séchés, je fais de la poudre de piment et aussi la sauce de style piri piri. C’est vraiment devenu mon produit chouchou, je ne peux plus m’en passer ! (rire)

♦ Recette fétiche ?

Tartare de saumon parfumé à l’huile de homard, mais aussi, le déroulé de caribou au foie gras. C’est devenu un de mes plats fétiches !

♦ De quoi ne peux-tu pas te passer en cuisine ?

Du laurier frais et de la fleur de sel !

♦ Gourmandise coupable ?

Natta, petite pâtisserie portugaise (tartelette-flan). Aussi, les rochers Ferrero (rire) et le chocolat au caramel et à la fleur de sel.

♦ Ton style de cuisine préféré ?

Pas vraiment de style ! J’aime une cuisine franche, goûteuse, légèrement féminine. Une cuisine qui ne veut pas impressionner, mais plutôt charmer, faite avec de véritables produits de saison et des produits locaux.