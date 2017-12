Un docteur qui guérit la radio

Une des forces d’une bonne équipe de radio qui parle, c’est de trouver de bons invités.

Les auditeurs de Bouchard en parle ont eu droit à un très bon moment de radio jeudi.

Le docteur Paul Poirier était appelé à commenter la position de la Ville de Montréal, qui interdira la vente de boissons sucrées dans les édifices municipaux.

Sylvain Bouchard explique dans sa présentation que c’est le citoyen qui doit choisir librement ce qu’il consomme, arguant qu’il est ironique de contrôler la vente de boissons sucrées et de libéraliser la consommation de cannabis.

Le docteur Poirier réussit alors quelque chose que l’on n’entend à peu près jamais venant des invités à la radio.

C’est LUI qui établit le cadre de l’entrevue dès le départ, d’une façon polie mais ferme.

«Je vous dis d’entrée de jeu [...] Vous parlez de beaucoup d’affaires et vous DITES beaucoup d’affaires. On va régler la chose d’emblée.»

Son «On va régler la chose» annonce qu’il n’aura pas besoin de questions pour donner des réponses !

Après une parenthèse sur la légalisation du cannabis, le docteur Poirier ajoute :

«OK, parlons des boissons sucrées, astheure.»

De cette façon, c’est lui qui vient de décider de la suite de l’entrevue.

Plus loin, le docteur Poirier rappelle que lors d’une visite au FM 93, station logée au quatrième étage, il avait noté que, bien qu’il y ait un escalier...

«Toute votre gang prend l’ascenseur!»

Par cette affirmation, il dit clairement aux auditeurs que l’équipe du FM 93 peut bien parler de santé, mais qu’elle ne prêche pas par l’exemple.

Enfin, le sympathique docteur impose encore une fois l’ordre dans lequel l’entrevue se fera.

«Je connais votre style. Je vais mettre la table, pis, après ça, je vais vous écouter.»

Beau joueur et surtout pleinement conscient que s’amorce un bon moment de radio, on entend Bouchard rigoler de la situation.

Il sait qu’il n’a rien à gagner à essayer d’asseoir son autorité.

En bon communicateur, il a déjà compris que pas un seul auditeur ne quittera l’antenne tant que le docteur Poirier sera en ondes.

À la boxe, on dit «roll with the punch». C’est ce que Sylvain Bouchard a fait.

Je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai entendu un docteur vulgariser un sujet de santé publique d’une façon aussi limpide et passionnée.

Clairement, il était absent lorsque ses savants collègues ont assisté au cours «langue de bois 101».

Il est ce que l’on nomme dans le jargon du métier «un invité payant».

Comme le docteur Poirier est cardiologue et chercheur en plus d’être professeur titulaire à la faculté de pharmacie de l’Université Laval, ça ne doit pas laisser beaucoup de temps pour la radio.

Et c’est bien dommage.

On en prendrait une dose quotidiennement.

Écoutez les deux premières minutes de l’entrevue ci-dessous, vous allez comprendre ce que je veux dire.