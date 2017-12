Fort séisme en Indonésie: un mort

Un fort séisme de magnitude 6,5 a frappé vendredi soir Java, la principale île d’Indonésie, faisant au moins un mort et secouant des bâtiments de la capitale Jakarta.

La secousse a été enregistrée à une profondeur de 91 kilomètres et à moins d’un kilomètre de la ville côtière de Cipatujah, a annoncé l’Institut géologique américain (USGS).

Le tremblement de terre, qui s’est produit juste avant minuit (17H00 GMT), a été ressenti jusqu’à Jakarta, à quelque 300 kilomètres de l’épicentre, ainsi que dans d’autres villes de Java.

Une alerte au tsunami a été émise mais aucun raz-de-marée n’a pour le moment été signalé.

Le porte-parole de l’agence de gestion des catastrophes naturelles, Sutopo Purwo Nugroho, a fait état de la mort d’une personne âgée de 62 ans dans l’effondrement d’une maison dans l’ouest de Java.

Au moins cinq autres personnes auraient été blessées sur cette île.

M. Nugroho a précisé que des maisons avaient été endommagées dans la ville de Tasikmalaya, à une cinquantaine de kilomètres de l’épicentre.

«Nous évaluons toujours l’impact du tremblement de terre et nous ferons le point ultérieurement», a-t-il ajouté dans un communiqué.

Web Warouw, un habitant de Jakarta, était au 18e étage d’un immeuble de la capitale lorsque le séisme a frappé : «Tout à coup, nous étions pris de vertige, mais de manière constante (...) Nous nous sommes alors rendu compte que c’était un tremblement de terre et nous avons immédiatement couru en bas», a déclaré à l’AFP cet homme de 50 ans.

La population de la ville côtière de Cilacap a quant à elle été évacuée par précaution, de crainte d’un éventuel tsunami.

L’Indonésie, qui compte plus de 17 000 îles et îlots, est située sur la «ceinture de feu» du Pacifique, où la collision de plaques tectoniques provoque de fréquents tremblements de terre et une importante activité volcanique.

Un séisme dans la province d’Aceh en décembre 2016 avait fait plus de cent morts.