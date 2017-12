[VIDÉO] Nous testons un jeu météorologique

Noël approche et vous cherchez quoi donner à votre enfant?

À VOIR: [VIDÉO] Nous testons un jeu de collier

Station Météo est un jeu comportant 4 instruments permettant d'enregistrer quelques données météorologiques.

Son assemblage est assez simple et c'est comme un casse-tête en 3 dimensions. Suite à l'assemblage, les jeunes (comme les plus vieux) pourront profiter de la station un bon moment, en compilant les données météo.

Il est aussi possible d'ajouter une plante dans la bouteille de plastique, créant ainsi un terrarium.

Le jeu s'adresse aux enfants de 8 ans et plus. Il coûte 20$ et il est offert dans plusieurs magasins.

En 5 minutes, c'est l’actualité scientifique expliquée autrement: vidéos, infographies, reportages, quiz, réalité virtuelle. Suivez-nous sur Facebook et Instagram.