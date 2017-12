Voici quoi porter pour le premier Noël dans votre belle-famille

Un premier party de Noël dans la famille de votre nouvelle flamme peut générer bien du stress. Réussirez-vous à vous souvenir du nom de ses grands-tantes? Votre super idée cadeau plaira-t-elle à son père? Aimerez-vous vraiment la bouffe de sa mère? Comment devriez-vous vous habiller?

Eh bien, question de rayer au moins un souci de votre liste, on vous a déniché plein de beaux kits qui charmeront tout le monde, même sa grand-mère hyper difficile. (Prends des notes, Meghan Markle!)

Maripier Morin

Si à la question «Ta famille s’habille comment, à Noël?» chéri(e) n’a pas fourni de réponse concluante, optez pour un look à la fois propre et décontracté en agençant un jean foncé (plus élégant que ses comparses délavés) à un chemisier à lavallière et un veston de velours.



Sarah-Jeanne Labrosse

Comment adapter la mini-jupe à un party en famille? En la jumelant à un chandail ample à manches longues et en adoptant une palette monochrome des plus raffinées. Pssst: la tenue de Sarah-Jeanne vient d’Aritzia.

Vanessa Pilon

Pour vous la jouer bonne fille à fond, copiez le look ultra féminin de Vanessa en choisissant une robe à manches longues avec une encolure haute et de petits détails de volants bien romantiques. Accessoirisez votre look de boucles d’oreilles pampilles pour une touche très tendance.



Juliette Gosselin

Pas le temps de magasiner? Pas de panique. Enfilez votre plus beau gros pull d’hiver et faites monter sa cote festive en nappant vos lèvres de rouge, en attachant vos cheveux en chignon bas sophistiqué et en accrochant de jolies boucles d’oreilles à vos lobes. Et voilà!

Marina Bastarache

Si vous avez envie d’oser un peu, pourquoi ne pas faire changement des robes et des jupes en optant pour un tailleur 100 % stylé? Assurez-vous simplement que votre veston n’est pas trop décolleté, afin d’éviter de donner un show à mononcle Paul quand vous vous servirez des petits pois.

Sarah-Maude Beauchesne

Si le budget est serré, faites comme la sublime Sarah-Maude et recyclez une petite robe d’été aux couleurs quatre saisons en la mariant à des collants noirs bien opaques. Ajoutez quelques bijoux délicats et vous serez prête à gagner le tournoi familial de bingo.

