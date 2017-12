DEMERS PELLETIER

Anne-Marie



Au Centre d'hébergement de Cowansville, le 10 décembre 2017, à l’âge de 79 ans, est décédée Mme Anne-Marie Demers, épouse de M. Jean Pelletier, demeurant à Bromont.Outre son époux Jean, elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Kathleen Mercier), Sylvie (Jean Mérineau), Martin (Annie Gariépy); ses petits-enfants: Samuel, Félix, Chloé, Abby, Maude; ses soeurs: Carmen et Réjane ainsi que son beau-frère, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La crémation a eu lieu à Granby au crématorium Les Jardins Funéraires Bessette.La famille recevra les témoignages de sympathie au salon682 SHEFFORDBROMONT, QC J2L 1C1Tél: 450-534-2779 ou 1-888-730-6666Téléc: 450 777-4393www.famillebessette.comle samedi 23 décembre 2017 à compter de 13h, suivi de la célébration de la Parole à 15h en la chapelle.En guise de sympathie, un don à la Société Alzheimer Granby et région serait apprécié. Des formulaires seront disponibles au salon ou en ligne www.alzheimer.ca/fr/granby.