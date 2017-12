LAVOIE BOISCLAIR, Marielle



Notre très chère maman est décédée le 12 décembre 2017, subitement et sans douleur apparente.Nous, ses enfants Daniel, Alain, Stéphane (Donald) et Christiane la pleurerons ainsi que ses frères Jean W. Lavoie (Cécile Niquette), Robert Michel Lavoie; ses amies fidèles, Annette Verge, Lise Blouin, Liliane Langelier, Micheline Tallibert, Gaby Fortin; ses belles-soeurs, Monique Boisclair Martineau et Charlotte Boisclair Burba (John Burba); sa cousine Paulette Van de Walle; Andréa Riley ainsi que plusieurs nièces et neveux.Diététiste, elle demeura toute sa vie une personne rationnelle, joyeuse, raffinée aimant les arts, coquette, simple, douée de franc-parler et d’une grande générosité de coeur.Sa dépouille sera exposée au:McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 23 décembre 2017, de 14h à 17h. Vous y êtes invités cordialement. Une liturgie de la Parole suivra à 17h en la chapelle du complexe.