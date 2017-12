BELLEFLEUR BÉLANGER

Lucie



À Montréal, le 27 novembre 2017, à l’âge de 92 ans, est décédée Lucie Bellefleur, épouse de Roger Bélanger.Elle laisse dans le deuil ses enfants E Richard, Danielle, Sylvie (Carl) et Louise (Normand), ses petits-enfants Maxime (Stéphanie), Francis (Natacha), Juliane (Étienne), Patricia, Émanuel et Julien, ses arrière-petits-enfants Alek, Arthur et Clément, ses belles-soeurs Norma et Réjeanne, ainsi que de nombreux neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances dès 13h, samedi le 23 décembre 2017 en l’église Notre-Dame-des-Anges, 12235, rue De Serres (boul. Gouin) à Montréal, une cérémonie religieuse suivra à 14h.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie pourraient se traduire par un don au Centre de pédiatrie sociale de Laval. (cpslaval.org)Direction: