4 raisons de se procurer la tablette Fire d'Amazon

Avant de vous lancer dans l’achat d’un dispendieux iPad, il pourrait être sage d’évaluer vos véritables besoins. On ne peut rien enlever au design élégant et à la qualité de l’interface ce dernier. Il demeure pourtant que dans bien des cas, on n’utilise à peine l’appareil à son plein potentiel.

À l’inverse, certaines fonctionnalités de tablettes bas de gamme peuvent être source de frustation pour les utilisateurs.

Les tablettes Fire 7 et Fire 8 d’Amazon présentent un compromis fort intéressant.

Le prix

Le modèle avec écran 7 pouces et 8 gigaoctets de mémoire est offert à 59,99 $. Le modèle 8 pouces avec 16 Go de mémoire se vend pour 99,99 $ (129,99 $ pour 32 Go).

À titre de comparaison, le iPad le moins dispendieux est près de 400 $. Pour une utilisation de base (web, applications, réseaux sociaux et messagerie) le Fire est donc un achat judicieux.

À ce prix là, il n’y a pas de mal à le laisser dans la voiture pour les enfants ou près de la cuisinière comme livre de recettes sans se sentir coupable de ne pas l'utiliser pleinement.

Stockage extensible

Contrairement à plusieurs tablettes sur le marché, il est possible d’ajouter jusqu’à 256 Go de mémoire avec une carte microSD.

La vaste sélection d’Amazon

Avec des millions de livres Kindle, jeux et applications, y compris Prime Video, Netflix, Facebook, Prime Music, Spotify, la Fire n'a rien à envier à la concurrence de ce côté.

Les membres Prime ont aussi un accès illimité à des milliers de téléséries et de films et à plus d'un million de chansons. Ils bénéficient aussi du stockage de leurs photos, sans frais supplémentaires.

Robustesse

L’appareil est somme toute très résistant pour un appareil électronique. On peut donc le laisser aux enfants sans crainte.

