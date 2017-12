BÉLANGER, Romuald



À Ste-Thérèse, le 14 décembre 2017, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Romuald Bélanger, natif de Caplan en Gaspésie, époux de Mme Paula Bourdages.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louise (Jacques), François (Guylaine), Christine (Lorraine), Jean-Pierre (Suzanne), Marie-Hélène (Yvan) et Sophie (Claude), ses petits-enfants Marie-Eve, Jean-Sébastien, Karine, Marie-Pier, Stéfanie, Francis, Marie-Jeanne et leurs conjoints respectifs, ses arrière-petits-enfants Maryanne, Félix, Lucas et Amylia, ses soeurs Céline (Eugène) et Dina, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une messe commémorative ainsi que l'inhumation des cendres auront lieu en juillet 2018 dans son village natal de Caplan.