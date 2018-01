BRAZEAU, Claudette



À LaSalle, le 8 décembre 2017, à l’âge de 74 ans, est décédée Mme Claudette Brazeau.Elle laisse dans le deuil ses filles, Josée et Sylvie (Richard); ses petits-enfants, Yanick (Lucie), Jonathan (Carolyn) et Maxime (Sebastien); sa soeur Lucette et son frère Gérald (Hélène); ses arrière-petits enfants, Raphael, Louka, Tara, Tristan, Adam et Bily, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 7 janvier 2018 de 13h à 17h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 17h au complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de LaSalle pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à l'Association pulmonaire du Québec ou la fondation Lupus Canada serait apprécié en la mémoire de Claudette Brazeau.