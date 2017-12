RIENDEAU, Blanche

(née Morrisseau)



Autrefois de Beauharnois, le 13 décembre 2017, à l’âge de 89 ans, est décédée Mme Blanche Morrisseau, épouse de feu Conrad Riendeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Robert Ménard), Lyne (Denis L’Ecuyer), Nicole (Yvon Tessier) et Denis, ses petits-enfants Geneviève, Catherine, Nicolas, Guillaume, Eve et Marie ainsi que ses arrière-petits-enfants Jeanne et Adam. Elle laisse également dans le deuil ses frères Jean-Jacques et Jean-Pierre, ses neveux et nièces ainsi qu’autres parents et amis.Les funérailles se tiendront le samedi 23 décembre 2017 à 11h en l’église St-Clément de Beauharnois. La famille sera présente à l’église à compter de 10h pour recevoir les condoléances. L’in-humation suivra au cimetière de la paroisse.STÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS, 450-225-2200