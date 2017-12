90 millions $ à gagner pour le prochain Lotto Max

MONTRÉAL – Cinq Maxmillions (lots de 1 million $) ont été remportés, vendredi soir, grâce à des sélections vendues au Québec, en Ontario et dans les Prairies.

Pour le prochain tirage du vendredi 22 décembre, la cagnotte s’élèvera à environ 90 millions $, soit un gros lot de 60 millions $ et environ 30 lots Maxmillions de 1 million $.



Rappelons que la chance a déjà souri à de nombreux Québécois : depuis le lancement de Lotto Max, 21 gros lots ont été remportés au Québec, dont deux à 60 millions $, les plus importants gros lots jamais gagnés au Québec. Aussi, trois gros lots de 55 millions $ et trois autres de 50 millions $ ont également été remportés au Québec. Les 21 cagnottes ont totalisé plus de 723 millions de dollars!