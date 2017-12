BARTHOS, Henriette

(née Boisvert)



À Laval, le 10 décembre 2017, à l’âge de 83 ans, est décédée Henriette Boisvert, épouse de feu Gilbert Barthos.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain (Kim Larouche) et France, ses petits-enfants Kim, Mathieu, Charles, Maude, Hugo et Eliot, ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles en présence des cendres, auront lieu le vendredi 22 décembre 2017, à 14h, à l’église St-Yves, située au 2975 rue Saguenay, Duvernay, Laval (QC). La famille recevra les condoléances à compter de 13h.Au lieu de fleurs, la famille souhaiterait que vos témoignages de sympathie puissent se traduire par un don à la Société Alzheimer Laval.