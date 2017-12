RAJOTTE (née ALLY), Marthe



Le 8 décembre, à l'âge de 82 ans, est décédée Marthe Ally, épouse de feu Urbain Rajotte.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claire, Alain (Sylvie Lupien) et Benoit, ses petits-enfants Alexie (Walid), Axel, Antoni et Judith, ses arrière-petits-enfants Zara-Rose et Enzo, ses frères et soeurs, ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 23 décembre 2017 à 11h, à l'église Notre-Dame-de-L'Assomption, 3375, Windsor, Saint-Hubert, Qc.Au lieu de fleurs vos condoléances pourraient se traduire par un don à Diabète Québec.