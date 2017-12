THERRIEN, Roger



Au CHSLD du Piedmont à Saint-Jean-de-Matha, le 12 décembre 2017, à l’âge de 82 ans, est décédé monsieur Roger Therrien, époux de dame Pierrette Giguère, demeurant à Saint-Félix-de-Valois.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants et leurs conjoints: Christiane, Richard, André, Gilbert et Marc, ses 12 petits-enfants et son arrière-petite-fille, sa soeur Françoise, ses belles-soeurs et son beau-frère, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de l’unité des soins palliatifs du CHSLD du Piedmont pour les bons soins prodigués à monsieur Therrien.La famille vous accueillera le samedi 23 décembre 2017 à compter de 13h directement à l’église de Saint-Félix-de-Valois où les funérailles suivront à 14h.