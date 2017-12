Bonté à la télé

En cette période de réjouissances, il vaut la peine de ­réfléchir à ceux qui ont moins de chance. S’il n’y a pas de date à la générosité, le temps des Fêtes est ­l’occasion idéale pour faire un premier pas. Il n’y a pas de petits gestes. Pour les grands projets, la télévision nous en propose plusieurs, comme le démontre notamment la reine de la bonté en personne, Chantal Lacroix, avec laquelle j’ai parlé de générosité.

Chantal, à quel moment la générosité s’est-elle imposée dans votre vie ?

Mes parents m’ont rapidement enseigné les valeurs d’entraide. À 7 ans, je me souviens d’un ­itinérant que des gens surnommaient « le fou ». Ma mère et moi lui avons offert un repas alors qu’on mangeait une frite. Ses yeux se sont remplis d’eau. Je me suis sentie fière et c’est une image qui m’habite chaque jour de ma vie.

Comment avez-vous ­réussi à convaincre un diffuseur ­d’embarquer dans un projet qui donne au public ?

Dès le début, on me l’a dit : la bonté n’attire pas les cotes d’écoute. Nous étions dans une ère de téléréalité, de débats. Mais Louis Trépanier et Luc Doyon, à TQS, ont pris le risque. Je devais animer une autre émission et on a fait un virage à 180 degrés pour démarrer Donnez au suivant. Ça a connu un succès inespéré. À Canal Vie, avec On efface et on recommence, on s’est rendu compte à quel point les gens ont des vies difficiles. Dans le drame humain, au Québec, on se rallie. Et j’ai la chance d’avoir des partenaires généreux. Ça brise l’isolement. Le matin, je me lève et je vais procurer du bonheur. Je le fais avec intégrité.

Avez-vous l’impression que nous sommes maintenant dans une ère d’entraide ?

Plus que jamais. Les gens ont ­envie de changements. Ça ­explique les changements à la tête de ­gouvernements et les mouvements de dénonciation. On veut revenir à l’essentiel, ne pas perdre l’essence de qui on est. Il faut inculquer ça dès le plus jeune âge.

Ligne du temps de bonté

Les émissions qui redonnent aux gens ont la cote un peu partout dans le monde. Voici une ligne du temps d’événements qui ont changé les choses au petit écran.

Chez nous

2002: Décore ta vie

L’émission dans laquelle des gens méritoires d’un peu ­partout au Québec recevaient la visite d’une équipe d’experts qui réalisaient un nouveau décor avec un budget de 1500 $ en poche. Au fil de ses 16 saisons à Canal Vie, l’émission aura redonné à près de 750 personnes.

2005: Donnez au suivant

Désirant créer des « chaînes de bonté », Chantal Lacroix exauce le vœu d’une personne qui doit à son tour rendre la ­pareille, en aidant quelqu’un d’autre. Avec son concept, elle est venue en aide à plus de 10 000 personnes et a distribué plus de 4 700 000 dollars en dons de toutes sortes.

2014: Le Missionnaire

À l’automne 2014, l’animateur Jean-Pier Gravel a décidé de lancer une ­organisation unique dont la seule mission est de répandre un peu de ­bonheur autour d’elle : LEMISSIONNAIRE.TV. Dans cette émission, ­diffusée sur les ondes de Moi & cie, il surprend des gens simples et inspirants en leur offrant un moment de bonheur conçu spécialement pour eux. Le ­Missionnaire a fait des petits et propose dorénavant des conférences et demeure actif sur les réseaux sociaux.

2016: 8 heures pour la cause

Dans cette émission, Chantal Lacroix mobilise des personnalités québécoises autour de causes qui leur tiennent à cœur. L’animatrice crée des rassemblements et sollicite des partenaires pour venir en aide au plus grand nombre de personnes possible. Jusqu’à maintenant, c’est 8 organismes de chez nous auxquels elle est venue en aide. L’émission sera de retour à Canal Vie en janvier.

2017: Votre beau programme

À sa manière, Véronique Coutier a tenu à redonner en incluant des segments humains à son émission Votre beau programme. Rendre hommage à des gens louables et donner une voix à son public, c’est ce qu’elle a tenté de faire l’hiver dernier. Ainsi, on a pu voir une jeune femme remercier à la télé l’homme qui l’avait sauvée de la noyade 25 ans auparavant ou encore, un hommage à Dre Sagouine, une clown thérapeutique qui fait le bonheur des enfants.

2017: Du cœur et des bras

Valérie Taillefer et Hugo Girard parcourent le Québec avec leur bande de motards au grand cœur, afin de venir en aide à des familles dans le besoin. Un autre concept hautement généreux diffusé sur les ondes de Casa.

Ailleurs

1996: The Oprah Winfrey Show

La reine des talk-shows américains, Oprah Winfrey, est devenue une ­référence dans le « donner au suivant ». Depuis le milieu des années 80, elle a pris l’habitude d’offrir à son public et à ses invités dans le besoin des dons et des surprises. En 1996, elle a même lancé son segment Oprah’s Favorite Things durant lequel elle offrait à tous les membres de l’assistance ses produits préférés. Le 13 septembre 2004, elle a même offert des voitures Pontiac G6 aux 276 spectateurs en studio ! Grâce à de nombreux commanditaires, elle est devenue en peu de temps l’animatrice américaine ayant redonné le plus en dons et en biens.

2003: Les anges de la rénovation (Extreme Makeover : Home Edition)

Pendant près de 10 ans, ces anges de la rénovation ont remis sur pied des maisons de gens méritoires et dans le besoin. L’émission a été adaptée dans une dizaine de pays où des centaines de personnes ont pu être aidées. En 2006, la chaîne ABC a présenté une série d’épisodes spéciaux, Les anges de la rénovation–Après la tempête, où les anges se sont affairés à rebâtir en partie des villages détruits par les ­ouragans Katrina, Rita et Wilma.

2016: Going Back, Giving Back

Diffusé sur BBC One, le format vise à offrir à des gens qui ne sont ni millionnaires ni philanthropes, qui ont rencontré des obstacles dans leur passé, de redonner à ceux qui les ont aidés ou à d’autres vivant des situations similaires à celles qu’ils ont vécues. Selon l’animateur Aled Jones, il y aurait un phénomène de « contribution nostalgique » en vogue grâce à des baby-boomers qui ont le désir de poser des gestes positifs pour leur société.

2017: The Ellen Degeneres Show

Depuis les débuts de son émission en 2003, Ellen, à la manière d’Oprah, aime redonner à son public et à des gens qui méritent d’être vus et entendus. D’année en année, grâce à ses commanditaires, elle tente de se surpasser. Voilà qu’en 2017, elle a récidivé en offrant 25 000 $ en argent à l’école Brooklyn’s Summit Academy ­Charter ainsi qu’une bourse d’études de 4 ans pour chacun des finissants de la ­promotion 2017 ! Du jamais vu à l’émission.

2017: Returning the Favor

L’animateur de la ­version américaine de Job de bras, Mike Rowe, présente à son tour une toute ­nouvelle émission, mais cette fois sur Facebook ! Rowe part à la rencontre de gens qui viennent en aide à leur ­communauté en leur rendant la pareille.