Coq-à-l’âne des Fêtes

Enfin un peu de neige ! Oui, je suis de ceux qui aiment que Noël soit blanc. Mais lorsque je regarde la météo des dernières semaines – pluie, neige, slush, neige, pluie – je me dis que mère Nature est comme moi dans mes relations : elle a peur de l’engagement

Avec tous les scandales sexuels des derniers mois, la job de père Noël doit être plus stressante cette année.

« Non, personne ne peut s’asseoir sur mes genoux sans signer une lettre de consentement. Personne ne peut flatter ma barbe non plus. Pas tant que maman a son iPhone dans les mains. »

Mon sapin règne dans le salon comme le roi des Fêtes qu’il est. Comme chaque année, je vais essayer de le garder le plus longtemps possible, mon record étant jusqu’en mars. Contrairement à bien des aspects de ma vie, ce n’est pas par paresse, c’est juste que j’adore écouter la télé dans le salon, avec toutes les lumières fermées sauf celles du sapin. Je trouve ça apaisant et ça me garde calme quand les joueurs de mon pool ont une soirée de merde.

Je remercie d’avance ceux et celles qui vont envelopper mes cadeaux pour moi au centre d’achats. Vous êtes comme des saints pour moi. Chaque année, je vous regarde en essayant d’étudier vos techniques et, encore aujourd’hui, je suis incapable de les reproduire. Faut choisir ses batailles dans la vie.

J’ai hâte de vivre dans une société où ce n’est pas mal vu de simplement mettre un chou sur le sac qui contient le cadeau.

En recevant la liste de cadeaux des enfants de la famille, j’ai vu que ma nièce avait demandé une simple carte-cadeau. Ma chère Léa, tu es offi­ciellement ma préférée de la gang... Est-ce qu’il faut que je l’emballe ?

Le premier soir de Ciné-cadeau à Télé-Québec, Astérix le Gaulois était diffusé et, évidemment, je l’ai regardé. C’est quand même fascinant que, malgré l’avancement technologique, l’invention du 3D et tous les gadgets qui sont maintenant disponibles, les images toutes simples de cette BD d’une autre époque nous fassent encore autant de bien. Comme quoi, la technologie ne remplacera jamais les bons vieux souvenirs.

Quand je pense à la bouffe qui nous attend le jour de Noël, je ne sais jamais ce à quoi j’ai le plus hâte : la dinde et tout ce qui va avec ou le déjeuner avec les restants de bûche ?

Depuis que ma fille est née, nous avons cette tradition d’aller prendre notre photo avec le père Noël. Encore aujourd’hui, nous y allons. Bon, faut que je la force un peu, mais comme je lui ai dit : « Jusqu’à tes 18 ans, t’as pas le choix. »

Il y a quelques années, notre but était de le surprendre. Lorsqu’est venu notre tour de nous asseoir sur ses genoux, après qu’il nous a demandé ce que nous voulions, ma fille lui a dit : « On veut rien cette année, père Noël, on a tout ce qu’on veut. On voulait juste vous dire merci pour toute la joie que vous donnez aux enfants. »

Derrière la grosse barbe blanche, on a senti un merveilleux monsieur devenir ému, au point où on pouvait sentir un petit tremblement dans sa voix.

Ce souvenir, d’avoir procuré un peu de bonheur à mon personnage préféré, restera à jamais gravé dans ma mémoire.

Quand vos enfants débarqueront des genoux de ce cher monsieur, prenez le temps de lui dire merci pour tout le bien qu’il fait, aux petits comme aux grands.