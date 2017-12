Couche-Tard met la main sur les commerces de Holiday Stationstores

LAVAL – Alimentation Couche-Tard renforce à nouveau sa présence aux États-Unis en faisant l’acquisition de 522 commerces d’accommodation corporatifs et franchisés de l’américain Holiday Stationstores et de certaines sociétés affiliées.

Outre les 522 magasins, les actifs acquis par Couche-Tard comprennent deux installations de préparation alimentaire et un terminal de carburant situé à Newport, au Minnesota.

Parmi ces commerces, 374 sont exploités par Holiday, 148 par des franchisés et 221 sites ont des lave-autos.

Fondée en 1928 et établie dans l’État du Minnesota, Holiday est présente dans 10 États américains (Minnesota, Wisconsin, Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Michigan et Alaska).

«Holiday est un important joueur dans la région du Midwest américain. Les actifs d'Holiday constituent un excellent complément stratégique pour notre entreprise et nous permettent d'étendre notre portée à 48 des 50 États américains», a indiqué Brian Hannasch, président et chef de la direction de Couche-Tard.

Le montant de la transaction n’a pas été précisé, les parties ayant signé une entente de confidentialité. En juillet dernier, Couche-Tard avait mentionné que «l'entreprise acquise devrait générer des bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements variant entre 180 millions $ US et 190 millions $ US annuellement, avant les synergies».

La clôture de la transaction, qui a obtenu l’aval des autorités réglementaires, est prévue pour le 22 décembre.

Au mois d’octobre 2017, le réseau Alimentation Couche-Tard comptait 9465 magasins d'accommodation en Amérique du Nord, dont 8135 offraient du carburant pour le transport routier.