LACASSE, Gisèle



À Montréal, le vendredi 15 décembre 2017 est décédée, à l'âge de 79 ans, Gisèle Lacasse épouse de feu Pierre Turgeon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine (Réal), Daniel et Benoit, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères, sa soeur ainsi que son beau-frère, ses belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le jeudi 21 décembre 2017 de 19h à 21h. Une cérémonie aura lieu ce même jour à 21h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à Diabète Québec seraient appréciés.