De l’humour en carton sous le sapin

François Pérusse, Les Appendices et Les Denis Drolet ont tous succombé à la popularité du jeu de société québécois L’osti d’jeu. À quelques jours de Noël, Le Journal s’est entretenu avec l’un des concepteurs de ce produit qui se retrouvera assurément encore en très grand nombre sous le sapin cette année.

Au printemps 2015, l’équipe du pub ludique montréalais Le Randolph sortait sa propre version du ­populaire jeu de société américain Cards Against ­Humanity. Baptisé L’osti d’jeu, le ­produit d’associations d’idées « pas conçu pour les enfants » a connu un succès ­fulgurant dans les magasins, s’écoulant à ce jour à 150 000 exemplaires.

Photo courtoisie

« La première fois, on n’a imprimé que 2000 exemplaires du jeu. On ne savait pas ce qu’on faisait ! » dit en riant Joël Gagnon, ­associé du Randolph et l’un des ­développeurs du jeu.

Photo courtoisie

Peu de temps après, les concepteurs québécois ont eu l’idée de lancer des ­extensions de L’osti d’jeu baignant dans les univers ­d’humoristes bien connus d’ici. En l’espace de quelques mois sont ainsi sorties des extensions Denis Drolet, Les Appendices et ­François Pérusse.

Photo courtoisie

Extension absurde

« Dans le cas des Denis Drolet, nous voulions faire une extension absurde, dit Joël Gagnon. Puisqu’ils sont déjà des fans de jeu en général, et qu’ils avaient déjà joué à L’osti d’jeu, ils ont travaillé à 100 % sur leur extension. »

Les amateurs du duo comique seront heureux d’y retrouver des répliques cultes des Denis, mais aussi quelques phrases originales conçues ­spécialement pour le jeu.

Les Appendices y ont aussi mis des citations connues de leurs sketches et chansons, tout en produisant du matériel unique, à la façon de L’osti d’jeu.

Dans le cas des Denis, l’extension ­parue à l’automne 2016 s’est déjà ­écoulée à 35 000 exemplaires. Celle pour Les Appendices, sortie en juin dernier, s’est vendue à 15 000 exemplaires.

Dans une classe à part

François Pérusse, de son côté, est dans une classe à part. En un mois à peine sur le marché, plus de 30 000 extensions ont déjà été envoyées dans les boutiques à travers le Québec.

« Pérusse, c’est un projet qu’on croyait impossible, admet Joël Gagnon. Mais les amateurs du jeu nous le demandaient souvent. Ça nous semblait irréaliste. L’année passée, j’ai pris le téléphone et j’ai appelé sa compagnie de disque, Zéro Musique. On a discuté rapidement parce qu’eux avaient le projet de sortir le Best Ove cette année. »

Contrairement aux Denis et aux Appendices, François Pérusse a laissé l’équipe du Randolph choisir elle-même ses citations les plus marquantes. « François ne vient pas du monde des jeux de société, explique Joël Gagnon. Il nous a laissés faire le tour des albums. C’était un grand plaisir pour nous, car nous sommes tous de grands fans de son travail. »

En tout, il a fallu environ six mois de travail pour concevoir chacune des extensions. « C’est un travail assez ­fastidieux », dit le concepteur.

Pour les deux prochaines années, l’équipe du Randolph prévoit sortir encore plusieurs extensions originales de L’osti d’jeu. Après avoir lancé des extensions à tirage limité des films Bon cop, bad cop 2 et De père en flic 2, l’été dernier, les concepteurs ont déjà d’autres idées de films en tête. « On se fait beaucoup demander Elvis Gratton, mentionne Joël Gagnon. Et dans une ­galaxie près de chez vous ? Ce serait aussi une bonne idée ! »

Les extensions de L’osti d’jeu avec François Pérusse, Les Appendices et Les Denis Drolet sont présentement disponibles sur le marché. Pour plus d’informations : www.randolph.ca.