Déception pour Margelidon en Russie

Arthur Margelidon a pris le septième rang chez les moins de 73 kg samedi au Tournoi mondial des maîtres, à Saint-Pétersbourg, en Russie, une prestigieuse compétition sur invitation seulement.

« Les 16 premiers au classement mondial sont invités à ce tournoi et j’avais une possibilité de me battre pour une médaille. Ça sera pour une prochaine fois, je sais que suis dans le coup! Je dois continuer sur les mêmes bases et ne pas essayer de tout changer. »

Le parcours du Montréalais s’est terminé au repêchage contre le Suédois Tommy Macias. Ce dernier a remporté par ippon.

« J’ai bêtement perdu alors que j’avais gagné notre combat au Grand Chelem de Tokyo il y a deux semaines. C’est un peu décevant. J’ai gardé la même stratégie parce que c’est celle qui me permet de vaincre les meilleurs de ma catégorie, a-t-il expliqué. J’ai de la difficulté contre le Suédois parce qu’il a vraiment un style spécial. Je gagnais par une punition jusqu’à ce que je fasse un mauvais choix d’attaque. J’ai voulu le surprendre sur une séquence avec une technique sur l’arrière, mais il s’y attendait. Il m’a contré et ça m’a surpris. Ça s’est poursuivi au sol et il a fini par m’attraper. C’est une erreur qui va me faire grandir. »

Précédemment, le judoka de 24 ans a signé une victoire par waza-ari à son premier affrontement contre l’Iranien Mohammad Mohammadi. Puis, il a été défait par ippon face au champion du monde, le Japonais Soichi Hashimoto.

« J’ai fait un super beau combat contre Hashimoto. Nous sommes allés en golden score et j’ai presque gagné sur certaines séquences, mais j’ai fait une erreur. Il m’a projeté sur un contre », a conclu le Canadien.

Également en action, la Montréalaise Ecaterina Guica (-52 kg) a subi la défaite par ippon d’entrée de jeu devant la Japonaise Natsumi Tsunoda et n’a pas obtenu de classement. Étienne Briand (-81 kg), de Sept-Îles, sera en action dimanche.