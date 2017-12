LARAMÉE (née Bergeron), Anita

(de Ste-Ursule)



À Montréal, le 11 décembre 2017, est décédée paisiblement, à l'âge de 93 ans et 8 mois, Anita Bergeron Laramée qui est allée rejoindre son époux Marc Laramée et son fils Joseph.Elle laisse dans le deuil ses enfants: François (Louisette Lavoie), Danielle, Jean-Claude (Sylvie Giguère), Rémi (Ninon Chayer), Benoît (Diane Millette), Gabriel (Kathleen Larose) et Hélène.Elle laisse également quatorze petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs neveux et nièces.La famille vous accueillera au complexe funérairele jeudi 21 décembre de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le vendredi 22 décembre dès 9h.Les funérailles seront célébrées le vendredi 22 décembre 2017 à 11h, en l'église Notre-Dame-des-Victoires, 2700 rue Lacordaire, Montréal.