LALONGÉ, Claude



Au C.H. Pierre Le Gardeur, le 9 décembre 2017, à l'âge de 84 ans, est décédé, paisiblement, entouré de sa famille, monsieur Claude Lalongé, époux de feu Janine Leclerc.Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Sylvie), Robert (Yolaine), Johane (Christian) et Yves, ses petits-enfants: David (Marilou), Philippe, Myriam (Mathieu), Dany et Julie, ses arrière-petits-enfants: Emma, William, Maélie et Oly, sa soeur Nicole, ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 6 janvier 2018 de 13h à 17h au complexe funéraireLes funérailles auront lieu le samedi 6 janvier 2018 à 17h en la chapelle du complexe.