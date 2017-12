Hugh Jackman a arrêté la danse à cause de moqueries

Hugh Jackman est devenu célèbre grâce à ses talents musicaux, mais il a pendant un temps tourné le dos à la danse quand un camarade de classe s'est moqué de sa passion.

«J'avais environ 11 ans, un enseignant m'a pris à part et m'a dit "Tu as du talent, tu devrais prendre des cours de danse" et ils n’en proposaient pas à l'école, alors je suis rentré chez moi et j'ai parlé à mon père et il a dit "Super!"», a expliqué l’acteur dans l’émission américaine Today.

«Puis quelqu'un a dit " T’es une femmelette qui fait de la danse"[...] Alors je me suis dit : " Eh bien, je ne suis pas une femmelette" et je n’ai pas pris de cours.»

Quelques années plus tard, l'acteur a croisé cette même personne, et c’est ce qu’elle lui a dit qui l’a poussé à renouer avec passion.

«J'étais au théâtre quand j'avais 18 ans, je regardais 42th Street avec mon père et à l’entracte, il est venu me voir et m'a dit "Tu sais, j'ai dit quelque chose de vraiment stupide il y a environ huit ans. Ta place est sur la scène et je suis vraiment désolé ", a poursuivi Hugh Jackman. Le lendemain, je me suis inscrit à des cours de danse, mais ça faisait environ sept ou huit ans (que je n'avais pas dansé). »

Comme il l’a expliqué, il ne se serait peut-être jamais remis à la danse sans cette rencontre fortuite.

Il a ajouté : « À l'époque, j'étais vraiment reconnaissant qu'il ait dit ça parce que j'avais oublié (combien j’aimais danser) ... J'avais juste oublié et ça a été un de ces déclics ... »

Le père de deux enfants a depuis utilisé cette anecdote pour encourager les jeunes à ignorer leurs critiques et à suivre leurs rêves ; l'un des thèmes de son nouveau film musical, The Greatest Showman.

« Pour mes enfants, et pour tous les enfants, je me fiche de savoir si tu veux devenir mécanicien, faire des pizzas, danser : si tu aimes ça, fais-le !, a-t-il partagé. Ne vous souciez pas de ce que les autres disent, c’est ça le principal message de ce film. »

L’acteur australien tient le rôle du célèbre escroc-devenu-showman P.T. Barnum dans le film biographique, et partage l’affiche avec Michelle Williams, Zac Efron et Zendaya.