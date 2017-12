Inspirations pour les fêtes

Alors que je discutais récemment de mode et de style avec l’animatrice et auteure Dominique Bertrand, celle-ci a déclaré : « composer un look pour une soirée n’est pas sorcier. Il faut voir sa garde-robe dans sa totalité. Les femmes ont souvent dans leurs vêtements d’été un petit haut en lurex, un beau pantalon blanc ou une veste scintillante. C’est pièces sont festives et se prêtent à l’occasion. Il suffit par exemple de réchauffer une blouse de chiffon d’un cardigan ». Ce judicieux conseil nous ouvre sur un monde de possibilités.

Elle enchaîne avec : « il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir des accessoires. Un collier surprenant, un foulard aux couleurs vibrantes ou un petit sac scintillant réveilleront une tenue. Les chaussures sont aussi importantes. Pensez à des sandales ou des cuissardes pour une allure plus rock. Même des chaussures plates, telle une mule en brocard ou des ballerines bijoux auront elles aussi leur effet ».

Question de bien illustrer son propos, voici quelques silhouettes qui pourront vous guider, sans trop de chichi, dans la composition de vos looks des Fêtes.

Photo AFP

L’argent est la couleur métallique en cette fin de 2017. Sofia Carson l’a joué jeune en agençant sa blouse Saint Laurent à un jean lacéré. Ce bottillon Aldo aura lui aussi beaucoup d’impact.

Proposition : Aldo 130 $

Photo courtoisie

Photo Ivan Nikolov

Un pantacourt, une blouse transparente, un peignoir doré et des sandales composaient la silhouette de Gabrielle Union signée Rodarte. Pour obtenir un effet similaire, dénichez votre pantalon dans les collections « petites ».

Photo AFP

La surenchère sur fond de blanc et de noir peut parfois être la solution lorsque vous recherchez une tenue de soirée. Cobie Smulders a opposé l’ivoire au noir avec ce costume Tory Burch, qui mélangeait la dentelle, les boutons et les passementeries.

Photo Patricia Schlein

L’approche tailleur a plu à Nicole Richie, qui a choisi d’égayer son costume de velours d’une blouse rayée et une pochette à paillettes de Jacques Penne, la collection capsule de JC Penney.

Proposition : Le Château 40 $

Photo courtoisie

Photo Wenn

Pas de looks monotones lorsque vous les complétez avec des cuissardes. Olivia Culpo y est allée pour une maxi marinière Alberta Ferretti et une casquette rouge. Kerry Washington a injecté une bonne dose de sensualité à sa robe à carreaux Faith Connexion.

Photo AFP

Proposition : Browns 150 $

Photo courtoisie

Photo Lia Toby

Déposé sur les épaules, le blouson satiné est la touche athlétique des tenues sombres de Selena Gomez et Pink. Selena a opté pour une approche plus décontractée avec ce pull et ce pantalon de cuir Coach, alors que Pink a une approche soirée glissée dans ce fourreau Stella McCartney.

Photo AFP

Proposition : H&M 50 $

Photo courtoisie

Photo AFP

Une silhouette rouge est toujours très festive, comme le démontre bien cet ensemble Ralph Lauren, adopté par Rebecca Ferguson.

Photo courtoisie

Une silhouette de blocs de couleurs est seyante. Emilia Shüle s’est lovée dans un pull Edited et une jupe J.W. Anderson.

Photo AFP

Agencez un chandail graphique à une jupe diaphane pour un look ballerine à la Dior comme l’a fait Annabelle Wallis.

Proposition : Pink Tartan 157 $