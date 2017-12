L’acteur argentin Nahuel Pérez Biscayart a dû relever tout un défi en apprenant à jouer sans visage – et quasiment sans voix – dans le film Au revoir là-haut, une adaptation ­cinématographique du roman du même titre.

Gagnant du prix du public au ­festival Cinemania à Montréal en novembre dernier, Au revoir là-haut raconte ­l’histoire de deux rescapés des ­tranchées de la Première Guerre mondiale qui, à Paris, en 1919, décident de monter une arnaque contre le gouvernement qui les a abandonnés. Le premier, Édouard (Nahuel Pérez Biscayart), est un jeune dessinateur de talent qui a été défiguré à la guerre et qui cache désormais son visage ­derrière des masques qu’il fabrique.

Le second, Albert (Albert ­Dupontel), est un modeste comptable qui a tout perdu pendant la guerre.

Créer à partir des masques

S’il a été séduit par le scénario du film ­ (qui a été écrit et réalisé par Dupontel), l’acteur argentin Nahuel Pérez Biscayart (120 battements par minute) a aussi été attiré par l’idée de jouer un personnage qui se cache derrière des masques.

« En tant que comédien, je me sens parfois un peu fatigué de l’attention qu’on accorde toujours aux regards, aux mots et à la bouche dans le cinéma », a expliqué Nahuel Pérez Biscayart, lors d’un entretien téléphonique accordé plus tôt depuis La Havane.

« L’idée de jouer avec des masques représentait donc un beau challenge d’acteur. C’était à la fois très inspirant et libérateur parce que ça m’offrait la possibilité d’explorer ce que je pouvais faire avec les autres parties du corps. »

L’acteur de 31 ans dit avoir aussi eu la chance de collaborer très étroitement avec Cécile Kretschmar, une créatrice de masques qui travaille au théâtre depuis de nombreuses années. C’est elle qui a conçu les masques que porte le personnage du film.

« C’était vraiment un travail de collaboration avec Cécile, souligne-t-il. Chaque fois qu’elle apportait un nouveau masque, on voyait ce que ça donnait dans le jeu. On créait à partir des masques. Ce n’est pas seulement une performance de moi. Mon personnage d’Édouard dans le film joue lui-même des personnages. Ce sont donc aussi les masques qui jouent dans le film. »

S’exprimer autrement

Le langage de son personnage dans le film a aussi nécessité beaucoup de travail. À cause de sa terrible blessure au visage, Édouard ne peut plus parler et doit apprendre à s’exprimer autrement.

« J’ai fait des recherches sur les gens qui se sont fait enlever les cordes vocales à cause de cancers ou de maladies de la gorge, indique Nahuel Pérez Biscayart. J’ai appris qu’il y avait des gens qui pouvaient parler sans cordes vocales avec des enchaînements de rots. Ils avalent de l’air et ils font des rots et produisent des sons et arrivent à se faire comprendre ainsi. Je me suis entraîné pour reproduire cela sans que ce soit trop douloureux. C’est de cette façon qu’on a développé le langage du personnage. »

Drame d’époque ambitieux, Au revoir là-haut a été tourné avec un budget important de 17 millions d’euros. Nahuel Pérez Biscayart dit avoir été impressionné par le dévouement de l’acteur et réalisateur Albert Dupontel, qui a porté ce projet à bout de bras :

« Le matin, il était réalisateur, l’après-midi, il était scénariste et il réécrivait des scènes et le soir, on jouait et il était acteur. Il était tellement passionné par son travail qu’on ne pouvait pas faire autrement que lui faire confiance. »

Le film Au revoir là-haut prend ­l’affiche vendredi.