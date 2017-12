La crise du fentanyl a été réglée à coups de volées

La police a reçu un improbable coup de main pour combattre la crise du fentanyl à Montréal quand les Hells Angels ont décidé de s’en mêler l’automne dernier. Et ils n’ont pas mis de gants blancs.

Des trafiquants du quartier Hochelaga-Maisonneuve, qui coupaient leur drogue avec cet opiacé ultra puissant pour hausser leurs profits de vente, ont « mangé des volées » d’hommes de main envoyés par les motards, a appris Le Journal.

« Il y a des tapes sur la gueule qui se sont données dans l’est de la ville à cause du fentanyl, pour que ça arrête. Et des bonnes, à part ça », nous ont certifié des sources, tant du milieu policier, que proches du monde interlope.

Le message des Hells – qui contrôlent présentement le marché provincial des stupéfiants comme jamais auparavant en 40 ans au Québec – s’est répandu comme une traînée de poudre dans le réseau des revendeurs de drogues dures.

« Les Hells disent qu’ils ne veulent rien savoir du fentanyl et qu’ils ne touchent pas à ça. Mais il reste que ça se vend sur “leur” territoire », a expliqué un enquêteur.

80 arrestations

Les Hells ont réagi après que des trafiquants d’héroïne et de cocaïne chez qui les policiers avaient aussi saisi 24 grammes de fentanyl, au début d’octobre dans « Ho-Ma », eurent été qualifiés de « relations de basse échelle » des motards par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Depuis trois mois, les policiers du SPVM redoublent d’efforts pour endiguer la crise du fentanyl qui a éclaté l’été dernier. Ils ont appréhendé pas moins de 80 trafiquants lors d’un blitz d’enquêtes baptisé « opération Échantillon ».

Plusieurs de ces accusés restent en détention provisoire ou ont été libérés sous caution moyennant de sévères conditions à respecter en attendant d’être jugés.

Résultat de ces interventions : le nombre de surdoses au fentanyl a baissé de façon significative.

Le SPVM en avait répertorié une quinzaine, dont cinq mortelles, au mois d’août seulement, comparativement à trois entre septembre et novembre.

Ces chiffres pourraient augmenter puisque la police attend toujours des résultats d’analyses toxicologiques dans des cas de décès où l’on soupçonnait la présence de fentanyl, dont celui de l’ex-candidat du Parti libéral du Canada et collecteur de fonds Mark Bruneau, trouvé sans vie chez lui le 14 novembre.

— Avec la collaboration de Félix Séguin, du Bureau d’enquête

►Le SPVM et la SQ avaient fait de la lutte au fentanyl l’une de leurs priorités, peu après que sept surdoses furent survenues en une seule journée à Montréal, le 18 août. Mélangé à d’autres drogues, cet opiacé antidouleur de 40 à 50 fois plus puissant que l’héroïne et 100 fois plus puissant que la morphine a fait 900 morts en Colombie-Britannique en 2016.