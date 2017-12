Nous sommes dans la dernière ligne droite avant le montage du sapin et l’achat de quelques cadeaux. Pour souffler un peu et faire découvrir la magie de Noël aux grands et petits, les sorties classiques ne manquent pas. De Laurent Paquin, qui va nous raconter un conte avec l’Orchestre symphonique de Montréal, au Messie d’Haendel avec l’Orchestre Métropolitain, sans oublier les Petits Violons et Casse-Noisette, la féerie s’installe !

Mardi 19 décembre, ainsi que les 20 et 21 décembre, à 20 h à la Maison symphonique, l’humoriste Laurent Paquin deviendra un conteur. Selon la tradition bien établie de l’Orchestre symphonique de Montréal, toute la famille est conviée dans un monde imaginaire en musique et en paroles. Dans une mise en scène de René-Richard Cyr, vous pourrez redécouvrir Le diable en canot d’écorce, un fort joli conte d’ici revisité par l’écrivain Michel Tremblay.

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

De Vivaldi à Casse-Noisette

Dimanche 17 décembre, à 16 h, à l’Église Saint-Pierre Apôtre, Les petits violons feront un clin d’œil aux airs de Noël. Sous la direction de la violoniste Marie-Claire Cousineau et présentée par la comédienne Julie Daoust, ils feront revivre Vivaldi, puis avec l’accordéoniste Maider Martineau et le percussionniste Olivier Arseneault, ils interpréteront des airs de Noël d’ici et du Pays basque.

Après une tournée triomphale sur le continent européen, le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin est de retour. Dans un esprit de recueillement, il dirigera, vendredi 22 décembre et samedi 23 décembre à la Maison symphonique, à 20 h : Le Messie de Haendel. Pour cette célébration presque divine, il sera entouré de la soprano Carolyn Sampson, du contre-ténor Christophe Dumaux, du ténor Pascal Charbonneau, du baryton-basse Andrew Foster-Williams et de la merveilleuse machine qu’est l’Orchestre Métropolitain. C’est un grand classique, une véritable féerie de couleurs pour les 7 à 77 ans, comme Tintin.

Jusqu’au 30 décembre, les Grands ballets canadiens présentent Casse-Noisette. Sur une chorégraphie de Fernand Nault, d’après le conte D’Hoffman et la sublime musique de Tchaïkovski, vos enfants rêveront du pays des neiges et du roi des bonbons. À la salle Wilfrid-Pelletier.

Otto Klemperer

Photo courtoisie

★★★★★

Mozart, Beethoven, Debussy - ICA Classics | Naxos 4 DC

C’est un chef d’une autre époque, mais quelle époque ? Si le cœur vous en dit, et sans que cela vous coûte une fortune, glissez sous le sapin ce magnifique coffret. En pleine gloire, le grand chef allemand Otto Klemperer dirigea et domina la scène londonienne avec la BBC Symphony Orchestra et le Philarmonia Orchestra. Malgré le son mono, le travail de direction est à l’œuvre. Au fil de l’écoute, nous avons retenu Mozart avec le violoniste Bronislav Gimpel et le Debussy, bien entendu.

3 concerts à surveiller

16 décembre 19 h 30

Au Théâtre Mirella et Lino Saputo

Orchestre Métropolitain

Contes d’hiver

Œuvres de Tchaïkovski, Strauss et Chostakovitch

Soliste : Shery Shalov, pianiste

Sous la direction de Christoph Campestrini

17 décembre 14 h

À la Maison symphonique

Les Violons du Roy

Cantates de Bach pour Noël

Sous la direction de Bernard Labadie

Sinfonia de Lanaudière 14 h

Église de L’Assomption

Aussi le 21 décembre 20 h

Au centre culturel de Joliette

Noël Symphonique

Avec le chanteur Bruno Pelletier

Sous la direction de Stéphane Laforest