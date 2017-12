Le douloureux départ de Yoann, happé accidentellement par sa mère

Des proches se mobilisent pour apporter leur aide à la mère du jeune Yoann, décédé tragiquement, vendredi, quand elle l’a accidentellement fauché avec une camionnette.

Une campagne a été créée sur la plateforme «GoFundMe» au lendemain des tristes événements qui a coûté la vie à Yoann Leclerc Pilotte, quatre ans, devant la maison familiale de Pont-Rouge, dans l’est de Portneuf, à quelques jours du temps des fêtes.

La mère aurait cherché à déplacer un pick-up pour faire le nettoyage de la cour avant de la résidence alors qu’elle croyait ses deux garçons auprès de sa soeur à l’arrière de la maison, en sûreté.

François F. Lafontaine, qui se décrit comme un proche ami, explique que la maman de 27 ans n’a pas les assurances nécessaires pour financer les frais funéraires. L’objectif a été fixé à 10 000$. «L’argent ne coule pas à flot de son côté (...). C’est sûr que ça va être extrêmement compliqué pour elle», dit-il.

Le résident de Pont-Rouge avoue été secoué d’apprendre que le petit garçon qu’il a vu grandir avait péri de façon aussi tragique.

«On n’est pas capable de mettre des mots sur les émotions. (...) Je pense qu’elle ne réalise pas [non plus], écoutez, c’est elle qui est impliquée en plus dans l’accident. C’est incroyable», a-t-il laissé tomber, la voix sombre.

«C’était toute sa vie»

Le jeune Yoann était «un petit gars tranquille», décrit-il. La mère et ses deux fils formaient un trio inséparable, selon ses dires.

«C’était toute sa vie, ses deux garçons (...). Elle était tout le temps avec eux et elle s’en occupait très bien. C’est une très bonne mère», a dit l’homme, visiblement ébranlé, qui refuse de croire à toute forme de négligence de sa part.

Le voisinage de la famille se montrait lui aussi consterné au lendemain des tristes événements. «On a vu les enfants jouer dans la cour tout l’été. Je ne peux pas croire que c’est arrivé à un garçon de 4 ans. C’est incroyable», a mentionné un résident, samedi.

Une enquête a été ouverte par la Sûreté du Québec pour faire toute la lumière sur le drame. «Selon les premières constations, il s’agirait d’un accident. L’enquête est toujours en cours», a précisé une porte-parole du corps policier.