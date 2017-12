Le Québec perd du terrain: ils prennent le risque de rester sur la rive

Rose-Marie Gallagher et Pierre Bouchard ont vu leur résidence se faire frapper de plein fouet par la tempête de décembre 2010. Même la plomberie a été arrachée. Ils ont décidé de faire soulever leur maison et de rester là où ils sont heureux, au bord du fleuve.

« Tant qu’on va se battre et que ça ne coûtera pas trop cher de se battre, on va rester là. Je monte le mur de protection d’un pied et demi par année, mais je ne ferai pas ça des années encore », dit Pierre Bouchard, un pêcheur qui ne se voit pas ailleurs qu’au bord de l’eau.

Le couple est conscient qu’il est dans un secteur à risque qui le rend vulnérable, mais il souhaite en profiter pour le moment.

Et si jamais il arrive quelque chose, ils promettent de ne demander l’aide de personne. Ils sont conscients du risque.

« On vit ici, on est bien ici, on en profite. On est dans un secteur à risque, on le sait, c’est écrit partout. C’est la meilleure décision pour nous », ajoute Mme Gallagher.