Les 12 meilleurs romans étrangers de 2017

Cette année, grand nombre de romanciers se sont servis de leur plume pour dénoncer, critiquer ou nous faire voir sous un autre angle quantité de sujets sensibles.

À mettre sans faute sous le sapin, les 12 livres qu’on a retenus font ainsi bien plus que de raconter une simple histoire...

Underground Railroad

Photo courtoisie

Tour à tour couronné par le National Book Award et le Pulitzer, Underground Railroad est sans conteste l’un des meilleurs bouquins de l’année. Pour être parfaitement honnête, on doit cependant reconnaître qu’au départ, le sujet ne nous inspirait guère, quantité d’écrivains ayant déjà maintes et maintes fois abordé le thème de l’esclavagisme. Mais ô surprise, on y a été accro dès les premières pages : l’histoire de Cora, une jeune esclave noire qui parviendra à s’évader d’une plantation de coton du sud des États-Unis grâce à un réseau souterrain de trains, est carrément captivante.

L’immeuble Christodora

Photo courtoisie

Érigé en 1928 au cœur de l’East Village, le Christodora est l’un des immeubles reflétant le mieux l’histoire de ce quartier new-yorkais qui, avant d’attirer une foule de « bobos », a d’abord été le fief des toxicomanes, des délinquants de tout acabit et des célèbres Black Panthers. En y débarquant au cœur des années 1980, Jared et Milly, un jeune couple d’artistes, seront donc particulièrement bien placés pour assister aux ravages du sida, le gouvernement Reagan n’ayant pas fait grand-chose pour en enrayer la progression.

Un superbe roman qui nous permet vraiment de comprendre à quel point les gens vivant avec le VIH étaient, à l’époque, aussi mal traités que maltraités.

La voix cachée

Photo courtoisie

À quatre ans, le jeune Shahaab Mokhtari, qui n’a encore jamais prononcé le moindre mot, passe pour l’idiot de la famille. Seule sa mère persiste à affirmer qu’il n’est pas mentalement retardé, ce que son père, son frère aîné, son oncle, ses cousins et sa grand-mère paternelle s’empressent de réfuter à la moindre occasion. De fait, Shahaab a depuis peu commencé à agir de façon fort bizarre. Ayant enfin saisi le véritable sens du mot « gogol », la seule chose qui l’intéresse désormais est de se ­venger, coûte que coûte, de tous ceux qui s’obstineront à employer ce terme pour le désigner.

Après Le voile de Téhéran, l’auteure iranienne Parinoush Saniee a réussi à se surpasser avec ce roman particulièrement poignant qui, à notre plus vif regret, n’a pratiquement pas fait parler de lui...

L’art de perdre

Photo courtoisie

Avec cette géniale saga familiale, on découvrira rapidement comment le grand-père de la jeune Naïma, qui est née en Normandie et travaille aujourd’hui dans une galerie d’art parisienne, a réussi à faire fortune dans un petit village de Kabylie, au tournant des années 1930. Issu de parents extrêmement pauvres, Ali a en effet eu la chance de trouver par hasard un pressoir en parfait état de marche et, pressé de s’en servir pour devenir riche, il n’a pas tardé à vendre la meilleure huile d’olive du coin. Mais dès que la guerre d’Algérie éclatera, Ali se verra forcé d’émigrer en France.

Et si vous voulez savoir ce qu’on en a pensé, notre réponse tient en trois mots : on a adoré.

Ce que tient ta main droite t’appartient

Photo courtoisie

Ce livre, particulièrement marquant, parle ouvertement des attaques menées au nom de l’État islamique. On s’attachera d’abord à la pétulante Charlotte, loin de se douter que deux hommes armés débarqueront avec l’intention de tuer un maximum de personnes. En quelques secondes, le conjoint de Charlotte perdra ainsi tout ce qu’il avait de plus cher au monde.

Un roman coup de poing, parfaitement mené.

Le sympathisant

Photo courtoisie

Contrairement à tous les films hollywoodiens portant sur la guerre du Viet Nam, ce livre néglige le point de vue américain pour adopter une perspective vietnamienne. En d’autres termes, on assistera de très près à la chute de Saïgon et à la victoire des communistes grâce aux innombrables péripéties d’un capitaine de l’armée nord-vietnamienne.

Même si le début est un peu dur à suivre, c’est un bouquin éclairant qu’on recommande sans réserve.

Les fantômes du vieux pays

Photo courtoisie

Le chiffre 13 peut parfois porter chance : avec ce premier roman, qu’il a mis près de 13 ans à écrire, l’Américain Nathan Hill n’a pas tardé à récolter quantité d’éloges et à être approché pour adapter au petit écran les truculentes aventures de Samuel Anderson.

Ce prof de littérature anglaise sera en effet l’un des derniers habitants de Chicago à apprendre que sa propre mère a agressé le gouverneur Sheldon Packer, l’un des candidats potentiels à la présidence des États-Unis.

On l’a savourée jusqu’à la dernière ligne.

Le jour d’avant

Photo courtoisie

Fidèle à lui-même, le romancier et ancien grand reporter, Sorj Chalandon, a su nous émouvoir profondément en partant d’une histoire vraie : le 27 décembre 1974 à Liévin, petite ville houillère du Nord–Pas-de-Calais, 42 mineurs ont été tués à la suite d’un coup de grisou... qui aurait aisément pu être évité si la fosse Saint-Amé avait été mieux entretenue et donc, plus sécuritaire. Michel Flavent, qui y perdra son frère adoré et une bonne partie de sa raison, passera ensuite près de 40 ans à mûrir sa vengeance, les responsables de cette catastrophe ayant réellement échappé à la justice.

Un roman particulièrement bien écrit, qui secoue et qui risque d’en marquer plus d’un.

En son absence

Photo courtoisie

Jusqu’à présent, l’écrivain belge Armel Job ne nous a jamais déçus. Abordant avec doigté et sensibilité des sujets d’actualité souvent assez durs, il se penche cette fois sur la plus grande peur de tous les parents : être un jour confronté à la disparition inexplicable d’un enfant. Le 17 mars 2005, c’est ce qui arrivera aux Maziri, leur fille de 15 ans s’étant littéralement volatilisée. Un excellent thriller psychologique !

Tout homme est une nuit

Photo courtoisie

L’année de ses 30 ans, Anas apprendra qu’il est atteint d’un cancer. Et pour tenter d’y survivre, il laissera tomber son boulot de prof de français afin d’aller se reposer quelques mois dans un village de Provence, où, à peine arrivé, il fera très mauvaise impression à cause de son teint basané et de la façon qu’il occupe oisivement ses journées. Inutile de dire qu’avec ce livre habilement mené dénonçant la xénophobie et la bêtise humaine, Lydie Salvayre décrit une Provence qui n’a absolument rien à voir avec celle des best-sellers de l’écrivain britannique Peter Mayle...

L’année du lion

Photo courtoisie

Étant friands de dystopies, on n’a pu s’empêcher d’ajouter ce pavé à la liste de nos coups de cœur 2017. Délaissant cette fois le polar, l’écrivain sud-africain Deon Meyer a en effet eu l’idée de raconter ce qui pourrait se passer si, à la suite d’une foudroyante épidémie de fièvre, 95 % de la population mondiale était ­carrément éradiquée de la surface de la planète. Un ­cauchemar qui poussera Willem Storm et Nico, son fils de 13 ans, à fonder une communauté où les quelques rares survivants encore bienveillants pourront peut-être réussir à tenir tête aux innombrables hordes de pillards assoiffés de sang, de vengeance, de sexe et de pouvoir.

Malgré sa fin un peu­brouillonne, un livre qui captivera tous les amateurs de sensations fortes.

La disparition de Josef Mengele

Photo courtoisie

Une bio romancée qu’on a lue — et appréciée — bien avant qu’elle ne reçoive le prix Renaudot, l’écrivain français Olivier Guez ayant passé plusieurs années à reconstituer l’horrifiant parcours de Josef Mangele, qui a vécu ses plus belles heures en charcutant les prisonniers d’Auschwitz ou en expérimentant sur eux toutes sortes de traitements génétiques dont l’issue a systématiquement été fatale.

En 1949, alors que certains disciples d’Hitler ont déjà été jugés à Nuremberg, cet ex-médecin SS parviendra toutefois à se rendre sans trop de mal à Buenos Aires, le président argentin de l’époque ne demandant pas mieux que d’accueillir « la crème » du parti nazi.