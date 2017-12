Les Québécois stoppés dans les huitièmes de finale à la Coupe du monde de snowboardcross

Après s’être classés pour les rondes de finale, vendredi, les Québécois Eliot Grondin et Baptiste Brochu se sont arrêtés dans les huitièmes de finale à la Coupe du monde de snowboardcross qui se déroulait à Montafon, en Autriche.

Brochu et Grondin s’affrontaient dans la même vague samedi. Dans le même groupe coursaient un autre Canadien, le Britanno-Colombien Kevin Hill, et un Suisse, Kalle Koblet. C’est Hill qui est sorti vainqueur de la course, alors que Koblet s’est également qualifié pour la ronde suivante, terminant second. Grondin a pris le troisième rang du groupe, tandis que Brochu a fini quatrième. Tous deux ont vu leur parcours s’arrêter à cette étape.

« Je suis satisfait de mon résultat. C’est sûr que j’aurais pu faire mieux en ayant un meilleur départ, mais le reste du parcours était bien, donc je suis content ! » a commenté Grondin, de Sainte-Marie, qui a pris le 23e rang.

Quant à Brochu, de Saguenay, il s’est classé 25e au classement général de la compétition.

Après avoir éliminé les deux Québécois des huitièmes de finale, Hill s’est frayé un chemin jusqu’en petite finale, où il a terminé deuxième, ce qui l’a placé au sixième rang de la compétition. C’est l’Australien Jarryd Hughes qui a remporté l’or, suivi des Autrichiens Alessandro Haemmerle et Markus Schairer.

Lors de la ronde préliminaire vendredi, Brochu avait pris la neuvième place et Grondin, la 24e. Le Rosemèrois Danny Bourgeois a terminé au 54e rang des qualifications.