L’esprit des fêtes au Village québécois d’Antan

En soirée, le Village québécois d’Antan à Drummondville est devenu le Village illuminé Desjardins. À pied ou en carriole tirée par des chevaux, dans les rues bordées de bâtiments ruraux anciens et de décorations de Noël, on revit ou on découvre, selon notre âge, l’enchantement des fêtes d’autrefois.

L’église devient attrayante même pour ceux qui l’ont délaissée durant l’année. Les lieux prennent vie avec une animation son et lumières, des cantiques de Noël ou la chorale des Gospangels. Il y a aussi M. le curé, rencontrant ici et là des visiteurs, tout en préparant la messe de minuit.

Au marché, on fait un retour aux sources en se procurant des articles artisanaux ou des produits du terroir bien de chez nous. On revit les coutumes du Noël d’antan et de la veille du jour de l’An avec violon et rigodons dans la maison des villageois.

Photo courtoisie

Père Noël, jeux et lutins

Une exposition de jeux et de jouets d’époque nous fait également voyager dans le temps. Les enfants jouent dehors. Au hockey, à la glissoire ou en se joignant à une bataille de boules de neige.

En tout début de soirée, jusqu’au 24 décembre, le père Noël passe dans les rues du village. À compter du lendemain de Noël, les enfants sont invités à aider le père Noël à retourner au pôle Nord.

Plusieurs activités ont été prévues pour eux comme la pièce de théâtre des lutins ou du bricolage de Noël avec des lutines.

On se régale

Au Magasin général, un vaste comptoir de confiseries surprend avec une variété des bonbons de notre enfance. La Beignerie impose une halte avec ses beignes chauds à l’ancienne cuisinés sur place.

Il fait bon aussi se régaler d’un souper traditionnel du temps des fêtes avec dinde, ragoût de boulettes et bien plus encore. Il est aussi possible de réserver pour le souper réveillon du jour de l’An avec musique, danse et décompte officiel.

Comme nous le rappelle la chanson de la Bolduc : « C’est dans l’temps du jour de l’An, on s’donne la main, on s’embrasse. C’est l’bon temps d’en profiter, ça arrive rien qu’une fois par année... »

En bref

Photo courtoisie

Accès en auto : A-20, sortie 181

Ouvert (de 17 h à 22 h) : 16 décembre, puis du 21 décembre au 2 janvier (sauf le 25 décembre et le 1er janvier)

Tarifs (visite et repas du temps des fêtes) : 39 $ par adulte, 36 $ par enfant de 13 à 17 ans, 26 $ par enfant de 4 à 12 ans

Réservation requise

1 877 710-0267

www.villagequebecois.com

D’autres idées pour le week-end

Jouer dehors au Village du Père Noël

Photo courtoisie

À la traditionnelle attraction de Val-David, les enfants rencontrent le père Noël mais aussi, ils jouent dehors. Il y a de tout : mur d’escalade, sapin de cordes, glissade, maison dans les arbres... Des animaux de ferme apportent aussi de la joie aux bambins. Des abris chauffés sont à la disposition de familles qui peuvent y pique-niquer. Ouvert le jour, du 16 décembre au 7 janvier (sauf la journée de Noël). www.noel.qc.ca