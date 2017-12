L’incontournable conte de Noël

Le célèbre conte de l’auteur allemand Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, écrit en 1816, qui a inspiré le grand ballet Casse-noisette de Tchaïkovski, sera présenté au Prospero jusqu’au 23 décembre, dans une version pour enfants. C’est un amalgame de théâtre d’ombres et de marionnettes qui sera utilisé afin de recréer la magie de Noël.

Ce n’est pas l’adaptation d’Alexandre Dumas, mais bien la version originale d’Hoffman qui a servi à cette réécriture dédiée aux enfants de 5 à 10 ans.

« Nous avons écrit une version plus contemporaine de ce conte », souligne d’emblée, Vania Beaubien qui assure la mise en scène en plus de manipuler les marionnettes et d’agir en tant qu’interprète dans le spectacle.

« On avait envie de raconter cette histoire à cette période de l’année qui est magique pour les enfants », confie Vania Beaubien. « Les spectateurs se laisseront raconter une belle histoire qui est agréable. »

Ainsi, on a gardé la structure du conte original avec l’aspect réaliste tout en préservant le fantastique. « On a cependant été à l’essentiel », précise la metteure en scène. « On a un rapport au jour et à la nuit, ce qui explique pourquoi on a deux types de marionnettes. » Les marionnettes en deux dimensions représentent le monde réel, la famille de Marie et le jour, tandis que le théâtre d’ombres est du domaine plus fantastique et sert les moments nocturnes.

Un cadeau particulier

À l’instar du conte original, la nuit du réveillon de Noël, Marie, le personnage principal, recevra de son parrain un casse-noisette en cadeau qui ressemble à un étrange petit bonhomme en bois. La petite Marie et

Casse-noisette se lieront d’amitié et ensemble, ils vivront de grandes aventures.

« On amorce le spectacle avec un très grand livre fermé qui va se déployer, révèle la conteuse. Les personnages vont sortir de ce livre. »

De plus, ce livre servira d’écran, où s’animera tout le théâtre d’ombres, où l’on sera témoins d’un grand voyage au royaume des jouets. Le rêve et la réalité vont se côtoyer.

Par moment on verra sur scène les interprètes manipuler les marionnettes, tandis que dans le théâtre d’ombres, elles seront absentes. Les interprètes s’adressent également, selon les besoins, directement aux spectateurs.

Solidarité et engagement

« Il est aussi beaucoup question de solidarité, d’amitié et de l’engagement dans cette histoire », rappelle l’interprète qui ajoute que c’est quelque chose qui peut se vivre même enfant.

La pièce, qui a été présentée une toute première fois la saison dernière pour seulement six représentations, a réussi à piquer la curiosité des petits qui ont été littéralement éblouis. « Les spectateurs sont fascinés par les personnages et par le déploiement du théâtre d’ombres », fait remarquer Vania Beaubien.

En plus des représentations destinées au grand public, six représentations ont également été ouvertes aux élèves des écoles primaires, notamment dans le cadre du programme, Une école montréalaise pour tous.

Casse-noisette, le conte

Photo Isabel Rancier