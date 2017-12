L’ouverture à l’année des pistes et trottoirs du pont Jacques-Cartier réclamée

MONTRÉAL | Des cyclistes et des piétons ont manifesté samedi pour réclamer l’ouverture de la piste multifonctionnelle et du trottoir du pont Jacques-Cartier toute l’année, même l’hiver.

Une quarantaine de manifestants se sont réunis vers 10 h à l’entrée de la piste du côté de Montréal, selon les organisateurs. Ils tenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire «Vélo Boulot toute l’année», «Le pont aux cyclistes» et «Pourquoi barrer la voie aux coureurs et cyclistes».

La manifestation était organisée par l’Association des piétons et cyclistes du pont Jacques-Cartier (APC-PJC) en collaboration avec la Coalition Vélo Montréal.

L’Association qui promeut le transport actif sécuritaire toute l’année sur le pont Jacques-Cartier pour les piétons et les cyclistes demande depuis une décennie «l’entretien hivernal et l’ouverture du seul axe possible pour le transport à pied ou à vélo entre Montréal et la Rive-Sud». Elle a bon espoir que ses appels portent leurs fruits.

François Démontagne, le président de l’Association, a confié en entrevue à l'Agence QMI qu’il y a une ouverture de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain inc. (PJCCI), qui gère le pont et la piste cyclable.

Un comité consultatif est en place depuis le mois de juin, a-t-il confié. «C’est plutôt encourageant», a mentionné M. Démontagne.

«Des tests partiels de déneigement sont prévus lors de la période hivernale 2017-2018. Mais malgré nos demandes pour une ouverture lorsque les conditions sont sécuritaires, la piste restera fermée aux usagers», a fait savoir l’APC-PJC.

«La mobilisation, c’était pour appuyer les propositions et continuer à mettre de la pression», a-t-il ajouté.