Manque de classe

Elle est tombée sur des membres de l’entourage de Billy Joe Saunders. Et le triste jeu a commencé.

« Ils m’ont d’abord demandé si j’étais une parente de Lemieux. En insistant et en agrippant mon bras. Assez pour que je me sente mal à l’aise. Ils ne voulaient pas lâcher. Finalement, j’ai dû leur apprendre fermement que j’étais la fille du promoteur Camille Estephan. Ils m’ont alors fiché la paix », de dire Emanuelle Estephan qui était à Laval hier pour le réseau Punching Grace et certainement pas pour se trouver un fiancé anglais.