Mel B est officiellement divorcée

Selon des documents judiciaires obtenus par TMZ, un juge a prononcé le divorce entre Mel B et Stephen Bellafonte. Les résultats sont parvenus vendredi 15 décembre, laissant le couple se partager la division de leurs possessions.

L'ancienne vedette des Spice Girls avait demandé le divorce plus tôt dans l'année et avait demandé une injonction d'éloignement contre celui qui était alors encore son mari, déclarant qu'il menaçait de sortir un «sex tape». Le couple avait passé la plus grande partie de l'année à se battre pour la garde de leur fille, Madison, et pour une pension alimentaire.

Plus tôt dans la semaine, Mel B avait accepté de payer 15 000 dollars à son ex-mari tous les mois pendant trois ans, et ils ont depuis réussi à trouver un accord pour la garde partagée de leur fille.